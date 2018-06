Mbappé góljával vezet Franciaország Peru ellen

A C csoport második fordulójában Franciaország Peru ellen játszik. Ha a franciák nyernek, a harmadik forduló eredménytől függetlenül továbbmennek, Perunak viszont győznie kellene, hogy ne essen már most ki.

Bátran kezdett Peru, de a vébé egyik legerősebb játékoskeretével rendelkező franciák szerezték meg a vezetést a 34. percben. Giroud lövése felpattant egy védőről, Mbappénak könnyű dolga volt. Talán be is ment volna akkor is, ha nem ér hozzá.

Mbappé a franciák legfiatalabb világbajnoki gólszerzője.

A meccs még tart.