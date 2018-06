Nem vicceltem tegnap, ma is rohadt meleg lesz (van)!

Jó reggelt kívánok a hét utolsó kánikulai napján, meleg van! Úgy értem, az ország egy jelentős részében már most, hajnalban 20 fok fölött van a hőmérséklet, és még a leghidegebb, hegyvidéki részeken sincs hidegebb 15 foknál. De már úton van az enyhülés, a hidegfront, ami péntektől bő tíz fokos lehülést hoz majd, jelenleg hazánktól északra tartózkodik még.

Mielőtt fellélegezhetnénk, ma még túlnyomóan napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel. Este felé északnyugaton már beborul, de mielőtt erre terelnénk a szót, nézzük, mi várható ma. Már délelőtt is harminc fok, a hegyvidéki területeken is 26-29. Délután pedig tényleg rekkenő hőség lesz, az ország leghidegebb részein is legalább 30 fok lesz, a többin 33-34. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, ezek környezetében főleg a Kisalföldön és az Észak-Alföldön megerősödhet a szél.

Este északnyugat felől lehűlés kezdődik, de az ország javában így is csak 21-27 fokig hűlhet a levegő. Péntek hajnalra viszont megérkezik a front: a Somogy-BAZ vonaltól északnyugatra esők, attól délkeletre záporok, zivatarok várhatók. Hajnalra már 20 fokig, vagy az alá hűl a levegő, és napközben a hidegfront miatt nem is lesz már sokkal melegebb. Úgyhogy a kánikularajongók még ma élvezzék ki a hőséget.