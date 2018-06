A német kémfőnök szerint az oroszok megpróbálták megtámadni az ország energetikai hálózatát

A német nemzetbiztonsági hivatal vezetője, a belföldi hírszerzésért is felelős Hans-Georg Maassen beszélt arról újságíróknak, hogy komoly okuk van azt feltételezni, hogy az orosz állam állt a támadássorozat mögött, melyet a német energetikai szektor fontos szereplői ellen indítottak, és aminek tényét a múlt héten hozták nyilvánosságra.

Oroszország már korábban is többször tagadta, hogy más országok infrastruktúráját támadták volna, és a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov most is arról beszélt, hogy fogalmuk sincs, Maassen miről beszélt.

A német BSI június 13-án hozta nyilvánosságra, hogy komoly támadások történtek német energiaszolgáltatók ellen. A hatóság jelentése szerint a támadók kevés sikerrel jártak, csak pár vállalat irodai rendszeréhez fértek hozzá végül.

A BSI részleteket nem árult el a támadásról, így azt sem tudni, hány célpontja volt a támadóknak. (Reuters)