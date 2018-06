Paul McCartney ült be vendégként az autós karaoke műsorba

Az autós-éneklős Carpool Karaoke egy rendkívüli brit epizóddal folytatódott: Sir Paul McCartney ült be James Corden mellé, hogy aztán Liverpoolban autózzanak és énekeljenek egy sort. be

Miközben a Beatles története szempontjából meghatározó helyszínek között haladtak, számos dal is előkerült, amikor pedig McCartney felidézte, hogy a Let it be szövege onnan jött, hogy a fiatalon meghalt anyja egyszer ezekkel a szavakkal üzent neki álmában, Corden el is sírta magát, mivel gyerekként a nagyapja és apja úgy mutatták meg neki ezt a dalt, mint a legszebb dalt, amit valaha írtak.

Az utazás végül egy liverpooli pubban ért véget, ahol McCartney egy meglepetéskoncertet is adott a szerencsés pár embernek, akik épp ott voltak. (BBC)