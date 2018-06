Egy hatalmas guriga sajtot dobtak a szurkolók a győztes gólt szerző svájcinak

Az albánok nemzeti hősként ünneplik a világbajnokságon péntek este a szerbeknek gólt rúgó Granit Xhakát és Xherdan Shaqirit. A két játékos ugyan svájci válogatott, de a családjuk Koszovóból menekült el a 90-es évek elején, kettős identitásukat pedig sűrűn hangoztatják is. Shaqiri például az egyik cipőjére a svájci, a másikra a koszovói címert varratta.

A góljuk után pedig mindketten az albán kétfejű sast mintézték a kezükkel az őket folyamatosan fütyülő szerb szurkolóknak.

Svácjban viszont nem aratott osztatlan örömöt a sasozás. Ahogy az nso emléketet rá, 2014-ben volt már erről vita, miután Shaqiriék a klubjukban is így ünnepeltek. Abban maradt a válogatott játékostanácsa (aminek tagja volt Shaqiri), hogy a válogatottban kerülik majd a jelképet. Most mégis így ünnepltek, nyilván nem függetlenül attól, hogy Szerbia volt az ellenfél. A meccs után Xhaka szó szerint azt nyilatkozta, hogy ő leszarja ki az ellenfél, nem a szerbeket akarta provokálni, egy spontán érzelmi reakció volt, a szülei földjén élőknek üzent, akiktől rengeteg támogatást és üzenetet kapott a meccs előtt is.

Annyira elragadta a hév a svájci csapatot a világbajnokság első olyan meccsén, amikor hátrányba került csapat fordítani tudott, hogy még az albán felmenőkkel nem rendelkező csapatkapitány, Lichtseiner is sasozott egyet.

A svájciak boszniai horvát származású edzője, Vladimir Petkovic nem örült a sasozásnak, szerinte nem lenne szabad a sportot és politikát keverni, mindig tisztelni kell az ellenfelet és fairnek maradni. A szerbek edzője, Mladen Krsztajics nem akart reagálni a gólörömökre, arra hivatkozva, hogy ő csak a sporttal akar foglalkozni.

A szerb-albán fociháborúnak volt már előzménye, egy albán zászló reptető drón miatt szakat fél a szerb-albán Európa-bajnoki selejtező Belgrádban 2014-ben.

A győztes gólt szerző Shaqiri pedig egy egészen különleges ajándékot kapott a szurkolóktól, valaki egy nagy guriga sajtot dobott be neki, amit valahogy el is kellett vinni a stadionba, be kellett juttatni, aztán messzire eldobni. Shaqiri később megkereste és eltette a sajtot.