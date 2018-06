Hajtós, izgalmas meccsen darálták be a belgák a tunéziai válogatottat

június 23., 14:00 BEL 5 2 TUN Gól: Hazard (6', 51'), Lukaku (16', 45+3'), Bronn (18'), Batshuayi (90'), Khazri (90+3') Sárga lap: Sassi (14') Piros lap:

Szombaton kettőkor a moszkvai Otkrityije Arénában játszott egymással Belgium és Tunézia. Miután Tunézia kikapott az első meccsén Angliától, most a bennmaradásért játszottak, Belgium pedig a biztos továbbjutásért, ők ugyanis az első meccsükön 3-0-ra verték Panamát.

A meccs hamar beindult, az 5. percben Eden Hazard-t lökték föl a tunéziai 16-osnál. Bár kérdéses volt, hogy a szabálytalanság a vonalon belül vagy kívül történt, a bíró rögtön büntetőt fújt, majd Hazard ezt magabiztosan értékesítette is.

Eden Hazard örül a gólnak Fotó: YURI CORTEZ/AFP

A belga támadók nem csökkentettek az iramon, a 16. percben Lukaku talált be.

De mielőtt még úgy tűnt volna, hogy eldőlt a meccs, a tunéziai válogatott is betalált, a 18. percben egy szabadrúgás után Bronn fejelt a belga kapuba.

Szegény Bronn viszont nem sokkal ezután lesérült, ezért le kellett cserélni.

Az más az első félidőben is látszott, hogy a tunéziaiak hatalmasat küzdenek, agresszíven lerohantál a belgákat, sok labdát szereztek, és labdabirtoklásban sem látszott a belgák oldalán tornyosuló iszonyatos technikai és fizikai fölény.

Az észak-afrikai válogatottból elsősorban Khazri vétette észre magát, szinte minden komolyabb tunéziai helyzetben benne volt, és voltak veszélyes átlövései is.

De közben a belgák is támadtak és az ő támadósoruk gyorsasága és technikai fölénye

Az első félidő hosszabbításában azonban Lukaku egy pompásan felépített támadás után ismét a kapuba talált, ezzel a 4. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, és ezzel Maradona óta ő lett az első játékos, aki vébén két egymást követő meccsen is duplázni tudott.

A második félidő szintén belga támadásokkal indult, és ugyan a tunéziaiak még mindig veszélyesen játszottak, kezdett látszani rajtuk a fáradtság is.

Az 53. percben aztán Eden Hazard is duplázott.

A belga csapat vezetése a 4-1-es eredményt már érezte annyira biztosnak, hogy Hazard második gólja után le is hozták a leggólerősebb játékosukat, Lukaku helyére Fellaini állt be, a 68. percben pedig Hazard is lejött, Batshuayi állt be a helyére.

A tunéziaiak ezután sem adták fel, hatásosan és szépen alakítottak ki helyzeteket, csak gól nem lett belőlük.

Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance/AFP

Hogy a tunéziaiak mennyire hajtottak az abból is látszik, hogy a második félidőre a labdabirtoklási arány is enyhén átfordult a javukra. Ettől függetlenül a második félidőben is belgák helyzetei maradtak veszélyesebbek, Mertens és Batshuayi is nagyon közel volt a gólszerzéshez, nem egyszer csak a tunéziai védelem bravúrszámba menő mentései tudták ezt megakadályozni.

Batshuayi a 80. percben még egy felső kapufát is lőtt, aztán persze dühöngött is a szerencsétlenségén, hogy még szinte üres kapuba sem tudta belapátolni a labdát. Nem sokkal ezután újabb ziccerhelyzetbe került, de akkor meg a tunéziai kapusba lőtte a labdát.

Batshuayi Fotó: FRANCISCO LEONG/AFP

A 86. percben a belgák már Mertenst is lehozták, Martinez szövetségi kapitány valószínűleg már a következő, angolok elleni, várhatóan a csoportelsőségről döntő meccsre (persze csak akkor, ha az angolok meg tudják verni Panamát) tartalékolta a támadóit.

A 90. percben persze végre Batshuayi is betalált.

A hosszabbítás végén pedig a meccsen végig hajtó Khazri lőhette be Tunézia 2. gólját, 5-2-re állítva ezzel a remek meccs végeredményét.

Ezzel a G csoport csapatai így állnak: