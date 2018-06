Holnaptól szabadon vezethetnek a szaúd-arábiai nők

Szaúd-Arábia volt az utolsó ország, ahol a nők nem vezethettek autót és csak férfi sofőr kíséretében utazhattak bárhova. Holnaptól azonban megszűnik a tiltás és bármelyik szaúd-arábiai nő vezethet, aki megszerzi hozzá a jogosítványát.

A tiltás eltörlését tavaly szeptemberben jelentették be, de a hónapban korábban már több nőnek is kiállították a jogosítványát. Ezen a videón az látható, ahogy ünnepélyesen átadják a vezetői engedélyét az első nőnek, aki ilyet szerezhetett Szaúd-Arábiában.



A döntés nem csak úgy a semmiből született meg, kitartó nőjogi aktivisták és emberi jogi szervezetek hosszú ideig lobbiztak érte, hogy a nőknek is joguk legyen vezetni. Ezeknek az aktivistáknak egy legalább nyolcfős csoportja jelenleg is őrizetben ül és hosszú börtönbüntetésre számíthatnak az aktivizmusért. Köztük van Loujain al-Hathloul népszerű emberi jogi aktivista is.

Rijádban, a szaúdi fővárosban 1990-ben még nők tucatjait tartóztatták le vezetésért, ma már viszont nők tetőtől talpig fekete abayába és fejkendőbe öltözve vesznek vezetési leckéket a helyi egyetemeken.

Egy fiatal tanulóvezető a BBC-nek azt mondta, egy álma válik valóra.

A szaúdi hatóságok szerint a közeljövőben körülbelül kétezer nő szerzi meg a jogosítványát.

A társadalmat megosztja a döntés, de sok támogatója van. Egy férfi arról beszélt a BBC-nek, alig várja, hogy a felesége hozhassa haza a gyerekeket az iskolából. Az döntést helytelenítők csoportja Nem fogtok vezetni" címmel indított hashtag-kampányt a közösségi médiában.

Az, hogy a nőket vezetni engedik, nagy lépés a nők egyenjogúságához vezető úton, de még mindig rengeteg dolog van, amit a szaúdi nők nem tehetnek meg egy férfi személyes jelenléte vagy írásos beleegyezése nélkül. De nem Szaúd-Arábia az egyetlen ország, ahol ehhez hasonló törvények korlátozzák a nőket.