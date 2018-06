Nem egy mém, hanem a vébé igazi afrikai hőse

A 42 éves Aliou Cissé a világbajnokság legfiatalabb szövetségi kapitánya.



A vébén csupán két afrikai szövetségi kapitány volt, ő és a tunéziai válogatott vezetője.



Cissé az egyetlen fekete szövetségi kapitány az oroszországi vébén, de az erről szóló vitákat nem szereti, szerinte a foci univerzális.



Játékosként, az álomcsapat tagjaként vett részt a 2002-es vébén, ahol Szenegál megverte egykori gyarmatosítóját, Franciaországot.



Szerinte most Szenegál egész Afrikát képviseli, és minden afrikai nekik drukkol.

Gyorsan mémmé vált Szenegál fantasztikus megjelenésű szövetségi kapitánya, Aliou Cissé. Ez köszönhető részben külsejének és divatfőnök stílusának, részben pedig a pálya szélén tanúsított magatartásának. Szórakoztatónak valóban szórakoztató, de az, hogy az afrikai ország ilyen jól kezdett a világbajnokságon, sokkal fontosabb dolog, mint a kapitány haja vagy gólöröme.

A 2018-as labdarúgó világbajnokságra összesen öt afrikai csapat jutott be, Tunézia, Nigéria, Marokkó, Egyiptom és Szenegál. Tunézia és Szenegál kivételével mindegyik válogatott csapatnak külföldi szövetségi kapitánya van. Kedden Cissé csapata első meccsén legyőzte Lengyelországot, így komoly esélyük van a továbbjutásra, a többi afrikai csapat viszont mind kikapott. Ez a második alkalom, hogy Szenegál kijutott a világbajnokságra, először 2002-ben vettek részt a versenyen. A csapat viselkedése, a rajongóik, és persze Cissé rendesen levette a lábukról a rajongókat, de fontos tudni, hogy

ez a válogatott és ez a szövetségi kapitány nem bohóckodni ment Oroszországba.



Szemtől szemben a gyarmatosítókkal

Szenegál nagy éve volt 2002. Az azóta is álomcsapatnak tartott akkori válogatott ekkor jutott ki először a világbajnokságra, és ebben az összeállításban játszott középpályásként Aliou Cissé. A szenegáli válogatott, mely végül bejutott a negyeddöntőbe, a nyitómeccsen szembekerült a hazájukat egykor gyarmatosító, 250 éven át elnyomás alatt tartó, az előző világbajnokságot megnyerő Franciaországgal - és legyőzték őket 1-0-ra. A győzelem nemcsak a bajnokság miatt volt fontos. A szenegáliak úgy tekintettek erre az eredményre, mint a gyarmati időket lezáró eseményre, ami után végre egyenlővé váltak a franciákkal. Szenegál akkori elnöke, Abdoulaye Wade azt mondta, „ez egy különleges nap a nemzet történelmében.” Az akkori csapat tényleg kivételes volt, de valahogy nem sikerült kihasználni a lendületet, és tizenhat év telt el, mire az ország ismét ki tudott jutni a világbajnokságra. Ezúttal azonban az aranycsapat egykori játékosa, Aliou Cissé vezeti a válogatottat, és nagyon ügyelt rá, hogy visszahozza a 2002-es hangulatot. Nemcsak a csapat vezetését nem bízták külföldire, mint más afrikai csapatok, de Cissé számos olyan szakembert vett be a gárdába, akik a 2002-es csapatban játékostársai voltak. A kapusok edzője például az akkori csapat kapusa, Tony Silva, Omar Daf egykori hátvéd pedig segédedzőként segíti a válogatottat. Cissé tudja, hogy nehezebb helyzetből indulnak, de láthatóan meggyőződése, hogy az afrikai csapatoknak a saját lábukra kell állniuk. „Én egy új generációt képviselek, amelyik szeretné megtalálni a helyét az afrikai és a világ futballjában” - mondta nemrégiben újságírói kérdésre válaszolva.

Oroszország

A szenegáli csapatot gyorsan megkedvelték a világbajnokságon, egyrészt szerénységük, másrészt Cissé csodálatos divatérzékenysége, és nem utolsósorban rajongóik magatartása miatt. A szövetségi kapitány már az első meccs után a vébé egyik stílusikonjává vált, nem véletlenül. Hosszú, rasztás haja, túlméretezett szemüvege, jól szabott ruhái, cipői és szép órái frissítő látványt nyújtanak a pálya szélén. És a stílust nem lehet a boltban venni, ugye, ez kiderült abból is, hogy a meccs történéseire adott reakciói gyorsan mémszerűséggé változtatták.

A szenegáli rajongók is könnyen kedvelhetők: egyrészt szuper hangulatot csináltak a mérkőzésen, és csinálnak az utcán, másrészt elég szimpatikus húzás volt, hogy szépen eltakarítottak maguk után a lelátón a meccs után.

Kapitány

Aliou Cissé 1999 és 2005 között játszott a szenegáli válogatottban, köztük csapatkapitányként a legendás, 2002-es, Franciország ellen vívott küzdelemben. Első edzői munkáját úgy kapta, hogy még játékosként is aktív volt. Fontos fordulópontot jelentett az életében egy tragikus esemény, szintén 2002-ben: egy kompbalesetben tizenegy rokonát vesztette el. Az akkoriban a Birmingham Cityben játszó focista hozzátartozói több mint 1800 utastársukkal együtt haltak meg, amikor Gambia partjainál hajótörést szenvedett a La Joola komp. Cissé pénzzel támogatta az áldozatok hozzátartozóit, és részt vett azon a barátságos meccsen, melyet jótékonysági céllal rendezett meg Szenegál és Nigéria.

Cissé Moszkvában a 2018-as világbajnokságon Fotó: Andrew Medichini/AP

Pályafutása során játszott a Birmingham City-ben, majd a Portsmouth-ban,később pedig a Montpellierben, a PSG-ben és a Lille-ben. Három évvel visszavonulása után az utánpótlás segédedzőjeként folytatta karrierjét, és a 2012-es olimpián egészen a negyeddöntőig sikerült elvinnie csapatát - itt végül kikaptak Mexikótól. A nagy fordulat 2015-ben jött el, ekkor lett a szenegáli válogatott, a The Lions of Teranga főedzője.

A keddi győzelem után kapta a dicséreteket rendesen, ezekre általában magabiztosan, de szerényen válaszolt.

„Nagyon szeretnénk bejutni a negyeddöntőbe. A csapatunk fiatal, sok a tehetséges játékos, de nincs tapasztalatuk egy ilyen magas szinten. Komplexusok nélkül kell nekimennünk, természetesen kell játszanunk, és ragaszkodnunk kell afrikai identitásunkhoz, ami meghatározza a játékunkat”

- mondta Cissé.

Most Szenegál egész Afrika

A lengyelországi győzelem után minden afrikai szem a szenegáli válogatottra szegeződött, és ezt ők is tudják. Cissé többször is nyilatkozta, hogy meggyőződése, hogy most minden afrikai nekik szurkol, ők képviselik az egész kontinenst, mely eddig nem nagyon tudott sikereket elérni világbajnokságon. Azt, hogy az egész vébén ő az egyetlen fekete szövetségi kapitány, szomorúnak tartja.

„Kétségtelen, hogy én vagyok az egyetlen fekete edző ezen a tornán. Ez a fájdalmas valóság, de idegesítenek az erről szóló viták. Úgy vélem, a foci univerzális. Hiszem, hogy a bőrszínnek vajmi kevés köze van a játékhoz”

- mondta.

Szenegál legközelebb vasárnap játszik Japán ellen.