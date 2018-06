Szenegál szétfutotta a lengyeleket

június 19., 17:00 POL 1 2 SEN Gól: Cionek (öngól) (37'), Niang (61'), Krychowiak (86') Sárga lap: Krychowiak (12'), Salif Sane (48') Piros lap:

Az unalmas meccsek állandó jelzője a nagy taktikai csata, ilyesmiről szó sem volt a lengyel-szenegáli meccs elején, mármint a taktika nem nagyon volt felfedezhető a játékban. Emiatt aztán lüktető volt a játék, a középpályát mindkét csapat hamar átjátszotta, de aztán a kapuk előtt sokáig az égvilágon semmi sem történt. Különösen a szenegáliaknál volt feltűnő, hogy szívesen indulnak meg a labdával, aztán lesz, ami lesz, de többnyire nem lett semmi. A pontrúgásaikban pedig nyomokban sem volt felfedezhető semmi tudatosság.

Volt, hogy a hihetetlenül aktív, a bal szélen a védőket magáról rendszeresen lepattintó Niang kapott egy nagy passzt, kilépett a védők között, felnézett, hogy van-e valaki középen (volt), majd inkább mégis kapura lőtte, nagyon gyengén. Niang ezzel együtt az első félidőben sokkal jobb volt, mint legnevesebb szenegáli, a Liverpoolban játszó Mané.



Ahogy telt az idő az első félidőben, egyértelműen átvették a szenegáliak az irányítást, a gyorsaságukkal a lengyel védők nem tudtak mit kezdeni. Az energikus védők mellett a labda volt még az, ami zavarba hozta a lengyeleket, előrejátékuk ugyanis egyáltalán nem volt.

A két csapat addig a kaput sem találta el, mégis megszerezték a szenegáliak a vezetést a 38. percben, miután Gueye lövése megpattant Cionek lábán.

A gól után is a szenegáliak maradtak támadásban, de végül lehozták ők is kaput eltalál lövés nélkül a félidőt.

Ahhoz képest, hogy Lewandowski 16 gólt szerzett a selejtezőkben, az első 45 percben csak szenvedett, nem kapott egyetlen használható labdát sem az előrefelé teljesen impotens csapattársaitól. A második félidő legelején aztán megvillant, labdát szerzett a félpályán, bedobott egy megkerülős cselt is, ami hosszúnak tűnt, de a védő meg sem próbált megszerezni a labdát, inkább Lewandowskit borította fel a 16-os előtt. A szabadrúgást Lewandowski emelte rá, nem erőből, a kapus bravúrral védte. Ez volt az első kapuralövés a meccsen.

A második félidőt sokkal aktívabban kezdő lengyelek aztán gyorsan kinyírták magukat, Krychowiak passzolt el a semmibe egy labdát, amire lecsapott a pályára ápolás után éppen akkor visszaengedett Niang - akit talán nem is vettek észre a lengyelek - és bekísérte a kapuba. Niangot le akarta cserélni a szövetségi kapitány, de még kivárt egy kicsit, bejött. Később sérülés miatt tényleg lecserélték.

A lengyeleket megfogta az újabb gól, de a kapitányuk cserékkel frissítette a csapatát, több helyzetet is kidolgoztak, sőt a második szenegáli gólnál óriásit hibázó Krychowiak szépített is a 86. percben.

A legvégén a lengyelek az ilyenkor szokásos felívelésekkel próbálkoztak, de a szenegáli kapus hatástalanította a magas labdákat.



Ezzel megszületett a vébé első afrikai győzelme, a szenegáli kispadon ül az egyetlen afrikai szövetségi kapitány, Aliou Cissé.

A szenegáliaknak ez a második vébéjük, az elsőn veretlenül továbbjutottak a csoportjukból, sőt, mentek még egy kört is a kieséses szakaszban.



A visegrádi négyek egyetlen képviselője vereséggel kezdett, és nem is lesz könnyű dolga, ha tovább akar jutni. A papírforma alaposan felborult ebben a csoportban, Japán délután kihasználta, hogy a kolumbiaiaktól a meccs legelején kiállítottak egy játékost és a 11-est is belőtték, aztán a győzelmet is megszerezték.

Lengyelország-Szenegál 1-2

Lengyelország: Szczesny – Piszczek (Bereszynski, 83.), Cionek, Pazdan, Rybus – Krychowiak, Zielinski – Błaszczykowski (Bednarek, 46,), Milik (Kownacki, 73.), Grosicki – Lewandowski.

Szenegál: K. N’Diaye – Wague, Sané, Koulibaly, Sabaly – Sarr, A. N’Diaye (Kouyate, 89.), Gueye, Niang (Konate, 75.) – Mané, M. Diouf (Ndoye, 62.).