Egy ostoba kiállítás után Japán felőrölte az esélyesebb Kolumbiát, minden borulhat a H-csoportban

június 19., 14:00 COL 1 2 JPN Gól: Kagawa/Kagava (5' [b]), J. Quintero (39'), Osako/Oszako (73') Sárga lap: Barrios (64') Piros lap: C. Sanchez (4')

Meglepetéssel kezdődtek a küzdelmek a H-csoportban: Japán 2-1-re legyőzte a csoport egyik legnagyobb esélyesének tartott Kolumbiát és ezzel alaposan felborította az erősorrendet a csoportban.



Kolumbia meglepetésre nem nevezte kezdőbe legjobb és legértékesebb játékosát, James Rodriguezt. A Bayern irányítója vádlisérülésből lábadozik, és ugyan már egészséges, erőnlétileg még nem érte utol magát, úgyhogy Pekerman kapitány jobbnak látta, ha a padon kezdi a meccset.

Azt a meccset, ami katasztrofálisan kezdődött a kolumbiaiak számára: a második percben Davinson Sánchez hibájából Oszako ugrott ki a védők közül, lövését Ospina bravúrral védte, a kipattanót Kagava húzta rá, Carlos Sánchez pedig reflexszerűen kibokszolta a kapuba tartó lövést. A büntető mellé a kolumbiai védekező középpályást ki is állította a szlovén Damir Skomina játékvezető.

A 11-eshez a dortmundos Kagava állt oda és nagyon lazán kapuba gurította a labdát:



A gólra nagyon harciasan reagált Kolumbia és néhány perc eszmélés után valósággal nekiestek a japánoknak. Falcao kétszer is helyzetbe tudott kerülni Quintero és Izqiuerdo passzai után, de a legagilisabb a Juventus szélsője, Cuadrado volt. Ő többször is a védők mögé tudott kerülni a jobboldalon, de nem játszott jól: a cselei nem jöttek be, lövéseit rendre blokkolták, és labdaeladásai életveszélyesek voltak a villámgyors japán középpályával szemben.

Pekerman edző jó pillanatban stabilizálta csapatát: 35 perc után az ütköző Barriost hozta be Cuadrado helyére, 4-4-1-re álltak és szerencséjükre négy perccel később meg is született az egyenlítő gól. Falcao harcolt ki egy szabadrúgást a jobb oldalon, 20 méterre a kaputól. Quintero állt a labda mögé, és ravaszul, a felugró japán sorfal alatt a bal alsó sarokba gurította a labdát. Kavasima kapus már a vonal mögül tudta csak kiszedni:



Úgy tűnt, hogy a stabilizált felállásban Kolumbiának lehet még keresnivalója a meccsen, de erőnlétileg képtelenek voltak feldolgozni Carlos Sánchez korai kiállítását.

A második félidőben Japán sokszor már egykapuzott, a kolumbiaiak néha perceken keresztül csak kergették a labdát és csak alkalmanként jutottak el az ellenfél kapujáig. Pekerman elégedett lett volna az egy ponttal, és a félidő első 20 percében úgy is tűnt: japánok nem elég élesek ahhoz, hogy gólra váltsák emberelőnyüket. Hiába hozta be Pekerman Baccát és Jamest, egyre nehezebben tudta tartani a labdát Kolumbia. Aztán a 70. percben Nisino mester az elfáradt Kagava helyére behozta Keiszuke Hondát, és az ő baloldali szöglete után Oszako megszerezte a vezetést a japánoknak:

15 perccel a vége előtt már látszott, hogy Kolumbiában nincs erő visszajönni a meccsbe: a délután 2-kor 29 fokban megrendezett találkozón végig emberhátrányban játszva már nem tudtak megújulni és Japán végül okos játékkal lehozta a meccset.

Aranyat érhet ez a három pont a H-csoportban, ahol Lengyelország és Szenegál van még. A másik mérkőzést kedden 17 órától rendezik. Vasárnap Kolumbia Lengyelország ellen küzd majd az életéért, Japán Szenegállal találkozik.

H csoport M Gy D V G+ G- GK P 1. Japán 1 1 0 0 2 1 1 3 2. Lengyelország 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Szenegál 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Kolumbia 1 0 0 1 1 2 -1 0