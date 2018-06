Panama meghúzta a vébé egyik legsportszerűtlenebb húzását az angolok ellen, csak nem jött be

Az angol válogatott vasárnap délután bedarálta a panamai válogatottat a futball-világbajnokságon, 6-1-re nyertek, a panamaiak csak szépíteni tudtak. Ez nem is csoda, a meccseről írt összefoglalónkban is azt írtuk, a panamai csapat nemcsak arra volt képes, hogy már egyetlen félidő alatt öt gólt kapjanak, hanem arra is, hogy mindezt olyan játékkal tegyék, hogy a nagycsapat által felpofozott kiscsapatok oldalára általában együttérzésből odaálló semleges nézők se szerethessenek igazán beléjük: több alattomos, sérülésveszélyes megmozdulásuk is volt.

Ez azonban mind semmi ahhoz képest, amit a 20. perc környéken, Harry Kane büntetője után villantottak a panamaiak:

A videón látszik, ahogy az angolok ünnepelni kezdenek a második góljuk után,

erre a panamaiak elrohannak a labdával, elvégzik a középkezdést, és megrohamozzák a tökegyedül lévő Jordan Pickford kapuját.

A bíró észnél volt, és visszafújta a támadást, még mielőtt bármi is történhetett volna, a szabály ugyanis az, hogy középkezdésnél minden játékosnak (kivéve a kezdőrúgást elvégző játékos) a saját térfelén kell állnia. Attól a panamai játékosok még megpróbáltak reklamálni a bírói döntés ellen, sikertelnül.