Pompás zavart állapotok

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal egy álomszerű mixszel, MA'AM, azaz Makay Anna válogatásában.

MA'AM a hazai kísérleti-avantgard-noise-zavarbaejtő-elektronika színtér mostanában sokszor sokhelyen szembejövő szereplője, zenéit Soundcloudon lehet megtalálni, illetve kijött egy közös lemezük is az ooo néven alkotó Csernovszky Mártonnal. ooo & MA'AM néven futó együttműködésüknek külön Facebook-oldala és Instája is van, érdemes ezekre is vetni egy pillantást. Legközelebb a Szagos Hörigekkókkal fognak együtt játszani az AZURE reformművészeti találkozón Zalaháshágyon.

A mai válogatás mellé jár egy rövid leírás is:

„Nagyon sokszor intenzíven álmodok. Természetesen ez rengeteg zenei aláfestéssel jár. Ezek sokszor pompás és egyben zavart állapotba hoznak, így gyakran a másnap, olyan zenékkel telik, amik éberen is ebben az érzetben tartanak.

Olyan zenei műveket választottam, amik dreamy-k és drámaik egyben, vagy pedig a legjobb elme-lendülést okozzák.”

Ezek pedig az elhangzó dalok:

Paul Jebanasam – Eidolons Beginning P = (m2A 2 Am To (rho - Z) - Y ∂t+(ρ See To Wait....



Ikue Mori - The Pit And The Pendulum



Belbury Poly - The Moonlaw



Sergey Kuryokhin - Psychedelics



Clara Rockmore - Nocturne In C# Minor



White Noise - Love Without Sound



Delia Derbyshire - Ziwzih Ziwzih OO-OO-OO



Kronos Quartet & Wu Man - Emily and Alice



Cluster & Brian Eno - Schöne Hände



Suzanne Ciani – Concert At Phil Niblocks Loft



The Space Lady - Major Tom



Puce Mary - Enter Into Them



Fred Frith - Same Old Me



John Maus - Touchdown



Roly Porter - Giant



Sergey Rachmaninoff - Piano Concerto 2 in C Minor Op. 18



Daphne Oram - Rotolock



Caterina Barbieri - SOTRS



Isla Cameron & The Raymonde Singers - O Willow Waly (Theme from "the Innocents")



Sorozatunknak ez már a sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni. Címlapi kép: Szombati András, Exiles Showcase/Toldi