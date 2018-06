A Fradi német exvédője szerint Magyarországon sokakat zavar, hogy a stadionokra költött súlyos pénzek hiányoznak az oktatásból

A csakfoci.hu szemlézett egy interjút a Ferencváros egykori német védőjével, aki nemrég igazolt haza a harmadosztályú Kaiserslauternbe.

A 2016-os szezonban Janek Sternberg még alapembernek számított a Fradiban, de tavaly már sokkal kevesebbet játszott, többek között egy sérülés is hátráltatta a szezonját. Ugyanakkor így sem tudta megmagyarázni, miért mellőzték, erről szerinte az edzőjét kéne kérdezni: „én magam is meglepődtem, amikor egyszer csak alig kaptam lehetőséget. Nem egyszerű egy fiatal játékosnak, hogy külföldre megy, mindent maga mögött hagy, aztán olyan történik vele, amire nincs magyarázat. Úgyhogy örülök, hogy visszatérhettem Németországba”.

Fotó: FOCKE STRANGMANN

Sternberg beszélt a magyar foci helyzetéről is: szerinte pár csapat a Bundesliga 2. szintjén áll, a többiek pedig a német harmadosztály szintjén vannak. És a csapatok között óriásiak a pénzügyi lehetőségek:

„Természetesen Magyarországon is a futball az első számú sport, a Ferencvárosnak is igen nagy szurkolótábora van. De nem mindenhol volt így és a labdarúgást igen kritikus légkör veszi körül. Sok embert zavar, hogy rengeteg pénzt tesznek a fociba és hogy súlyos összegekből építenek stadionokat, miközben ezek a pénzek hiányoznak más területekről, például az oktatásból. Úgyhogy a focit körülvevő rajongás eléggé limitált a magyaroknál. Budapest gyönyörű, de ha elhagyod a fővárost, vidéken látni, milyen nagyon az anyagi különbségek a szegények és a gazdagok között”. (via Csakfoci/Mérce)