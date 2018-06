Spanyolország és Portugália áll továbbjutásra

IRN - PRT

Az iráni bepörgés nem feltétlen a futballt szolgálja: több pályára kevéssé való rugást is láthattunk az elmúlt percekben. Nagy összegben nem fogadnánk arra, hogy Irán 11 emberrel fejezi be a meccset, két sárgát is begyűjtöttek rövid időn belül.