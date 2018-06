Trump kereskedelmi háborúja miatt még több motort gyárthat az USA-n kívül a Harley-Davidson

A világhírű motorgyártó a termelés egy újabb részét helyezheti át az Egyesült Államokon kívülre, értesült a Bloomberg. Az ok az a kereskedelmi háború, amit Donald Trump indított be, papíron épp az amerikai vállalatok védelmében.

Trump és a Harley vezetője, Matthew Levatich 2017 februárjában Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

A Trump által bevezetett védővámokra válaszul az Európai Unió is több amerikai terméket megadóztatott, így mintegy 2200 dollárral lettek drágábbak a Harley motorjai az EU országaiban. A Milwaukee székhelyű vállalat jelentése szerint egyelőre lenyelik az árkülönbséget, és nem terhelik tovább a vásárlókra, ugyanakkor közben azt tervezik, hogy a nemzetközi üzemeikben növeljék a termelést a következő 18 hónapban, hogy aztán onnan lássák el az európai piacot.

Eddig is voltak gyáraik Ausztráliában, Brazíliában, Indiában és Thaiföldön, és mint fogalmaztak most, nem kedvükre való döntés növelni a nemzetközi termelési kapacitást, hogy ezzel csillapítsák az EU védővámjai okozta költségeit, de ez az egyetlen fenntartható lehetőségük, hogy a motorkerékpárok az EU-s fogyasztók számára is hozzáférhetőek maradhassanak.