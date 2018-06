Németh Szilárd még ma sem tudja megmondani, hogy mennyiből kampányolt Csepelen

A Népszava kérdésére Németh Szilárd még ma sem tudta megmondani, hogy mennyibe került a kampánya Csepelen. Szerinte nem volt sok plakátja, és az ÁSZ-nak egyébként is elszámolt. Bár az egyéni jelölteknek járó egymillió forintot nem használta fel, amikor a lap arról kérdezte, hogy akkor mégis konkrétan mennyiből kampányolt, az államtitkár annyit felelt: „nem vagyok könyvelő”.

De amikor Orbán Viktorról kérdezték, már jóval merészebben fogalmazott:

„Nagyon tisztelem a miniszterelnököt, a jelleméért, eszéért, kitartásáért, elszántságáért és bátorságáért. Igazi politikusi példakép.”

Az interjúban az is felmerült, hogy az állandó sorosozás és a másik oldali diktatúrázás közben lehet-e bármiről értelmes párbeszédet folytatni. Németh Szilárd szerint a Fidesz pont ezt teszi:

„Igen, mert mi erre törekszünk. Hogy ne ideológiák, hanem a valóság, az emberekkel való párbeszéd, az ő érdekeik mentén hozzunk döntéseket.”

Visszautasította azt is, hogy neki mindenről Soros György jutna az eszébe, de azért hosszan beszélt arról, hogy szerinte „Soros-hálózata az egész brüsszeli politikára hatalmas befolyással van, és ők migránsokkal akarják betelepíteni Európát. Akármit mond Orbán Viktor, Soros György egyből rákontrázik, és diktálja a tempót Brüsszelnek”. Egyébként Szél Bernadettet még most is nemzetbiztonsági kockázatnak tartja.

Amikor szóba került, hogy a korábbi szereplései miatt a Honvédelmi Minisztériumban először tartottak tőle, az államtitkár nem akarta saját magát elemezni. De azért megjegyezte, hogy „a sajtóban való megjelenítésemről mondtak, az szerencsére elsősorban nem engem minősít”.