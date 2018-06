A bíróság megtiltotta az amerikai hatóságoknak a bevándorlócsaládok szétszakítását

Egy kaliforniai szövetségi bíróság megtiltotta a bevándorlási ügynököknek, hogy elszakítsák az illegális bevándorlóktól a kiskorú gyerekeiket. Dana Sabraw az ACLU jogvédő szervezet indítványára azonnali hatályú ideiglenes végzést hozott, melynek értelmében a már szétszakított családokat is újra kell egyesíteni.

Az elmúlt két hónapban több mint 2300 gyermeket szakítottak el a bevándorlásiak a szüleiktől, miután Donald Trump "zéró toleranciát" hirdetett az illegális bevándorlókkal szemben. Trump döntése nyomán az addig közigazgatási eljárásban intézett bevándorlási ügyek átkerültek a büntetőbíróságokra, az elfogott illegális bevándorlók így letartóztatásba kerültek. Márpedig ártatlan gyerekeket nem zárhatnak börtönbe szüleik bűnei miatt, így a hatóságok őket kénytelenek voltak külön ebből a célból létrehozott bababörtönökbe, elzárt táborokba vinni.

Ez egészen drámai következményekkel járt. A szülők gyakran azt se tudták, hogy hova került a gyerekük. A helyzetet bonyolította, hogy más-más hatóságok kezdtek foglalkozni a szülők és a gyerekek ügyével, így gyakran kideríthetetlen volt, hogy ki hol van. Továbbá a szülőket gyorsított eljárásban kitoloncolhatják ugyan, de a gyerekeket megilleti, hogy bíróság döntsön az ügyükben. Egy ilyen eljárás akár hónapokig is húzódhat, miközben a gyerekek szülei már országon kívül vannak. Így jobb esetben is hónapokra, extrém körülmények között akár örökre is szétszakíthattak családokat.

A nagy közfelháborodásra tekintettel Trump elnöki rendeletet hozott arról, hogy ezentúl ne szakítsák el a családokat. Ez azonban nehéz jogi helyzetet teremtett, mert a szülők ellen továbbra is büntetőeljárást kellene indítaniuk a hatóságoknak, így viszont a gyerekeket is be kéne börtönözniük a szüleikkel. A határőrség a maga részéről végül úgy oldotta meg a dolgot, hogy a kormányzati szándékkal szemben nem indít büntetőeljárást a határsértőkkel szemben.

Sabraw bírónő keddi ítélete alapján a hatóságoknak most két hetük van rá, hogy az ötévesnél fiatalabb gyerekeket visszaadják szüleiknek. Az ötévesnél idősebb gyerekek esetén harminc napjuk van ugyanerre. (Reuters via The New York Times)