El lehet lopni egy éttermet ma Magyarországon? Úgy tűnik, hogy igen

Sok jel utal arra, hogy Budapesten idén elloptak egy éttermet. Legalábbis nehéz másképpen értelmezni azt a történetet, amit Hadnagy Csaba mondott el a 444-nek. Az éttermének nem lett hűlt helye, de a benne lévő gépeit és asztalait más használja, a dolgozóknak már más a főnökük, miközben hivatalos papírja van arról, hogy jogszerűen csak ő üzemeltetheti a helyet.

Hadnagy tavaly év elején nyerte meg egy meghívásos pályázaton a 13. kerületi ELMŰ Sporttelep éttermének az üzemeltetési jogát. Évi 5,5 millióért és a hely felújításáért kapta meg a lehetőséget, hogy az Árpád híd pesti hídfőjének közelében lévő telepen működtesse a 400 ember kiszolgálására is alkalmas egységet. Főleg nyáron jó üzlet ez: rendezvények sorát szervezik ilyenkor a parkban, esküvők és céges bulik követik egymást, ott egy strand az éhes vendégekkel, és napközis gyerektáborok résztvevői ebédelnek benne minden nap a vakáció alatt.

A telep, és így az étterem tulajdonosa is az ELMŰ-ÉMÁSZ nevű áramszolgáltató, ami jelenleg a német RWE nevű multi tulajdona (a céget hamarosan egy másik német óriás, az E.on veszi át). Így az ELMŰ-s céges rendezvényeket is itt, a Tromos nevű étteremben tartottak sokszor, például idén április 27-én is.

Csakhogy május 2-án arról értesítették Hadnagyot, hogy rendkívüli felmondással kirakták az étteremből. A felmondást azzal indokolták, hogy a bérlő tartozott a bérleti díjjal és a villanyszámlával.

Hadnagy azt állítja, hogy egészen addig az volt a rendszer, hogy az ELMŰ összevetette a bérleti díjat és a rezsit, illetve az ELMÜ által megrendelt szolgáltatásokat, és így állandóan változott, hogy ki tartozik kinek, és mennyivel, idén májusig minden esetben így számoltak el egymással. Mivel áprilisban ELMŰ-s rendezvény is volt az étteremben, most is várta a végső elszámolást, az addigi szokások szerint. Az ELMŰ nagyságrendileg annyival tartozott neki, mint ő nekik.

Tromos Étterem Fotó: Hadnagy Csaba

A polgári jog 8 napot ír elő a bérlemények rendkívüli felmondásának érvényesítésére, ami 15 nappal tovább nyúlhat, ha a bérlő vitatja a felmondás indokát. Ebben az esetben viszont egyetlen napot sem adott az ELMŰ Hadnagyéknak. Korábban állítása szerint nem volt semmi gondja az ELMŰ-vel, szerinte ezt bizonyítja az is, hogy nála rendezték a 27-i céges rendezvényt, ami a társaság éves közgyűléséhez kapcsolódott.

Váratlan kirakásának szerinte egyetlen előzménye volt: április 27-én kapott egy felszólítást, hogy három munkanapon belül rendezze a villanyszámla tartozását, különben kikapcsolják az áramot. Furcsállotta a sietséget, főleg mert alig volt tartozása, és az említett elszámolási gyakorlat miatt. Ugyanakkor a 2-i rendkívüli felmondást ez a tartozás sem indokolta, mert 27-e péntekre esett, és utána négynapos ünnep következett, vagyis az ELMŰ által előírt villanyszámlás határidő sem járt még le 2-án, az csak a 2. munkanap volt az előírt 3-ból.

Hadnagy tárgyalni próbált: megígérte, hogy szeptember végéig előre kifizeti a bérleti díjat és a rezsit is, bár azt észrevételezte, hogy olyan tartozásokat is felróttak neki, amiket már korábban kifizetett. A nyarat még mindenképpen végig akarta csinálni, hogy visszajöjjön az étterem felújításába rakott pénze, illetve több rendezvényre, így esküvőkre is leszerződött addigra. Az ELMŰ viszont ragaszkodott ahhoz, hogy azonnal költözzön ki. Miután ezt nem tette meg, kizárták a sporttelepről, jelenleg nem engedik be a területre.

Az ELMŰ közben odaadta egy másik vendéglátósnak az étterem üzemeltetését. Az új bérlő Hadnagy gépeit, bútorait és edényeit használja, anélkül, hogy erre Hadnagytól engedélyt kapott volna.

Hiába jött a jegyző felszólítása

A történetben még ezután is volt egy durva csavar: Hadnagy birtokvédelmi kérelemmel fordult a kerületi jegyzőhöz, és a jegyző megállapította, hogy az ELMŰ jogsértően rakta ki őt az étteremből. A jegyző felszólította az ELMŰ-t, hogy három napon belül állítsa vissza az eredeti állapotot, és adjon lehetőséget Hadnagynak, hogy a több tízmillió forintot érő berendezési tárgyaihoz hozzáférjen. A jegyző határozatát ilyen esetekben akkor is kötelező végrehajtani, ha az ELMŰ fellebbez ellene. Az ELMŰ azonban azóta se tesz eleget a jegyző felszólításának.

Illegális konyháról etetik most a sporttelepen táborozó gyerekeket?

A helyzetet még bizarrabbá teszi, hogy minden jel szerint a sporttelepen lévő étterem jelenleg illegálisan üzemel. Egy étteremre ugyanis csak egy működési engedélyt lehet kiadni, és ez a Tromos Étterem esetében Hadnagyé. A jelenlegi bérlő nem kaphatott engedélyt az önkormányzattól, hiszen az önkormányzat a jegyző határozata szerint Hadnagyot tekinti a bérlőnek.

Működési engedély nélkül pedig sem a NAV, sem pedig a NÉBIH nem adhatta ki a szükséges engedélyeket a jelenlegi bérlőnek, így többek között ott se online pénztárgép nem lehet most, és jövedéki adót sem tudnak fizetni a forgalmazott alkohol után. Továbbá a sporttelepen táborozó gyerekek most egy olyan menzán ebédelnek, amit a NÉBIH sem tud felügyelni, hiszen papíron a NÉBIH felé sem létezik a mostani üzemeltető. Az étteremben ugyan ki van függesztve egy működési engedély, de az Hadnagyé, nem az új bérlőé.

Megkérdeztük a mostani üzemeltetőt, (aki egyébként a 2. kerületi Margitkert nevű éttermet is működteti), de nem kívánt nyilatkozni. Azt mondta, hogy semmi köze az elődje és az ELMŰ vitájához, forduljunk az ELMŰ-höz, ha kérdésünk van.

Az ELMŰ szerint most nem üzemelteti senki sem az éttermet, pedig az működik

Megkérdeztük az ELMŰ kommunikációs igazgatóját, hogy a cég tisztában van-e a jogilag visszás helyzettel. Boross Norbert ezt válaszolta:

"Mivel az étterem jelenlegi bérlőjének tevékenységével kapcsolatban számos problémát észleltünk, így a szerződését rendkívüli felmondással megszüntettük. A sporttelepi étterem működtetését a legközelebbi jövőben másik üzemeltető kezébe adjuk, biztosítva ezáltal a telep zökkenőmentes működését, illetve az ott pihenők ellátását."

Az ELMŰ igazgatója tehát azt írta, hogy még nincs új bérlője a helynek, és Hadnagyról egyszerre állította, hogy ő a jelenlegi bérlő, de azt is, hogy már megszűnt a szerződése. Mindezek alapján most ott nem működhetne az étterem. Az étterem azonban működik, és az elmúlt hetekben is működött, lehetett ételt és italt vásárolni.

Boross válasza alapján az ELMŰ-nél tisztában lehetnek vele, hogy jogszerűen még nem adhatták volna át az étterem üzemeltetését, csakhogy a valóságban ezt már megtették, még úgy is, hogy ez szembe megy a kerületi jegyző határozatával, továbbá az adózással és a venglátással kapcsolatos jogszabályokkal.

Nem csoda, hogy Hadnagy azt gondolja, hogy nem azzal volt baj, hogy "tevékenyégével kapcsolatban számos problémát észleltek", hanem az történt, hogy valakinek kellett a szezonra a hely, és az ELMŰ vezetőivel összejátszva meg is szerezte. Úgy tűnik egyelőre, hogy a gátlástalanságuk kifizetődő lehet.