Összefogott a NASA-val az IkEA, hogy űrbútorokkal rendezhessük be a lakásunkat

A NASA Marskutató állomásával összefogva fejleszti legújabb, Rumtid névre keresztelt kollekcióját az IKEA. Nem véletlenül esett a választásuk partnerként a NASA-ra, az új sorozatot az űrbéli élet inspirálta.

Az űrkutatási tapasztalatok annyiban nagyon is jól jönnek a Földön is, hogy ahogy egy űrhajón, úgy a nyugati világ nagyvárosaiban is viszonylag szűk terek állnak csak rendelkezésre a lakni vágyóknak.

A sorozat részeként légtisztító berendezést, terráriumpodot, világítóeszközöket és egy moduláris, blokkokból felépíthető bútorrendszert fejlesztenek ki könnyű anyagokból és újrahasznosított fából és hulladékból. Ez utóbbi csövekből áll majd, melyeket a felhasználó kedve szerint alakíthat bármivé.

A Rumtid kollekció 2020-tól lesz elérhető. (Via Hypebeast)