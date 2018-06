Az Állatorvostudományi Egyetem szívesen vinné az Akadémiától a kutatóintézetet

Nagy lendülettel szállt bele a kormány az akadémiai kutatóintézeti rendszer szétverésnek tűnő átalakításába. Szétverésnek tűnik, mert első felindulásból a kormány elvenné a kutatóintézeti források felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémiától, hogy arról a jövőben miniszteri hatáskörben döntsön, a maga számára fontos kutatásokat támogatva.

Ennek ellenére vannak méltányolható érvek is a kutatóintézeti rendszer átalakítására. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem (ATE) rektora szerint például logikátlan, hogy az Állatorvostudományi Intézet (Áoti) az MTA, és nem az ATE alá tartozik, mert így párhuzamosan működik a két intézet, más-más fenntartóval, miközben az egyetem oktatói közül többen mindkét helyen dolgoznak, az intézet pedig az egyetem telephelyén, azzal gyakorlatilag egy egységben, ugyanazt a kutatási infrastruktúrát használva működik.

Sótonyi szerint ha az intézet az egyetem alá tartozna, az ottani kutatók is tudnának pályázni olyan uniós programokra, amelyek számukra jelenleg nem elérhetők. Ez jelentős forrás, az egyetem pályázati bevételei immár elérik a 2,5 milliárd forintot - ez komoly összeg, az egyetem saját bevétele 3,5 milliárd forint, a fenntartótól pedig egymilliárdot kapnak évente.

Sótonyi szerint az intézet egyetem alá rendelése már csak azért is hasznos lenne, mert így a hallgatóik is kamatoztatni tudnák a kutatóintézetben felhalmozott tudást, első kézből értesülhetnének a legfrissebb eredményekről. (via Magyar Idők. Címlapképünkön állatorvosokat láthatnak munka közben.)