Belgium 100 százalékos teljesítménnyel csoportelső

június 28., 20:00 ENG 0 1 BEL Gól: Januzaj (50')

Csütörtök este a G csoport utolsó meccsein Anglia Belgiummal, Tunézia pedig Panamával játszott. Utóbbi meccsnek annyi volt a tétje, melyik csapat távozik szebben a vébéről, hiszen korábban Panama és Tunézia is kikapott mind Belgiumtól, mind Angliától.

Éppen ezért Belgium és Anglia is biztos továbbjutó volt, az összecsapásuk csak a csoportelsőségről döntött. Mindkét ország szaksajtója el is kezdett számolgatni arról, hogy talán jobb is, ha a csapatuk második helyen végez csak a csoportjában. Igaz, ebben az esetben az egyenes kiesési szakaszban az első meccsen Kolumbiával kellene mérkőzniük, míg a csoportelsőnek csak a gyengébb Japánnal, de a csoportelsőre Japán után a FIFA-ranglistát vezető Brazília várna (már ha Neymarék legyőzik Mexikót), míg a csoportmásodik Kolumbia legyőzése után Svájcot vagy Svédországot kapná.

Éppen ezért mindkét csapat a B-keretével állt ki, nem játszott Harry Kane, De Bruyne, Eden Hazard és Lukaku sem (bár utóbbi állítólag sérülés miatt).

De végül a belgák Januzaj gyönyörű góljával 1-0-ra nyertek, és megszerezték a csoportelsőséget. Uruguay és Horvátország mellett ők a vébé harmadik 100 százalékos csapata.

A meccs elején - mivel a angolok és a belgák gólkülönbsége is megegyezett - az Angolok álltak csoportelsőségre, mivel nekik kevesebb sárgalapjuk volt.

Az első félidőben labdabirtoklás tekintetében ugyan az angolok domináltak, a belgáknak volt veszélyesebb helyzeteik, a 6. percben Tielemans lőtt messziről az angol kapura, Pickford kapusnak kellett nagyot védenie. A 10. percben pedig Fellaini fejelt le egy beadást Batshuayinak, amiből majdnem gól lett, mert Pickford nem tudta elkapni a labdát. De az szerencséjére kifelé gurult.

Aztán az angolok is támadgattak, de azon túl, hogy egy szöglet után sikerült oldalhálót fejelniük, nem sokra mentek.

A 28. percben az első belga szöglet után Fellaini lőtt kapura, de lepattant a sűrűn védekező angolokról, a szintén nem a belga kezdőbe tartozó, Dries Mertens helyén játszó Januzaj pedig kétszer messziről lőtt az angol kapu mellé.

Az első félidő a továbbjutást annyiban befolyásolta, hogy a belgák beszedtek még két sárgát, ezzel egy lépéssel közelebb kerültek a csoport második helyéhez.

A második félidő elején azonban Januzajnak végre sikerült rendesen eltalálnia a labdát, és gyönyörű gólt lőtt:

Batshuayi pedig még gyönyörűbben örült ennek:

A belga gól után az angolok is kezdtek magukra találni, egyre komolyabb helyzeteket építettek ki, de végül vagy a kapu mellé lőttek, vagy Courtois védett nagyokat.

Olyan nagyon persze az angolok sem igyekeztek, a kiegyenlítéssel ugyanis megint átvették volna a csoportelsőséget, az meg a fentebb már leírt okok miatt nem volt annyira vonzó alternatíva.

Így még a meccs végén is a belgák voltak inkább veszélyesek, a gólszerző Januzaj helyére beálló Mertens hárított bombája vagy Fellaini oldalhálója is szép támadásra tett pontot, még ha gólt nem is ért.

Belgium ezen a meccsen bebizonyította, hogy a B-csapatával is számolni kell. 9 ponttal, hibátlan mérleggel jutnak tovább a csoportjukból.

A csoport másik meccsén Tunézia 2-1-re megverte Panamát, de így is mindkét csapat kiesik.