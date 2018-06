Bíróság elé állítják a Hillsborough-i tragédia szövetségi ellenőrét

David Duckenfieldet is felelősségre vonják a brit sporttörténelem legszörnyűbb tragédiája, a 96 halálos áldozatot követelő Hillsborough-i tragédia ügyében. 1989 áprilisában a Liverpool játszott a Nottingham Forest ellen, a kezdőrúgás előtt pedig az akkor szövetségi ellenőrként dolgozó Duckenfield elrendelte, hogy a nyissák meg a C-kaput. Azért döntött így, mert nagyon nagy volt a tömeg a beengedőkapuknál, így viszont hirtelen rengeteg szurkoló özönlött a már amúgy is tele lévő középső lelátókra. Most úgy tűnik, két évtized után az ő felelősségét sem próbálják tovább elkenni. A tragédiáról és arról, hogyan vezettek a hatóságok felelőtlen és folyamatos mulasztásai tömegszerencsétlenséghez, korábban részletesen itt írtunk.



Duckenfield mellett további négy ember áll bíróság elé, köztük korábbi rendőr, várhatóan még szeptemberben.

(BBC)