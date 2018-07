Horst Seehofer a belügyminiszterségről és a pártelnökségről is lemond

Az Angela Merkellel folytatott heves, a német kormánykoalíciót is válságba sodró menekültügyi vitában Horst Seehofer július 1-ig adott határidőt a kancellárnak, hogy megnyugtató választ adjon a menekültügy rendezésével kapcsolatban.

A határidő lejárt, és meg is született a döntés, amit Horst Seehofer egy CSU-s elnökségi ülésen jelentett be Münchenben: a szövetségi belügyminiszteri címről és a CSU pártelnökségéről is lemond.

Horst Seehofer Fotó: Peter Kneffel/dpa/AFP

Seehofer 2008 óta a CSU vezetője, alig 100 napja miniszter az új nagykoalícióban. Korábban a CSU testülete több mint 7 órán át tárgyalt a CSU és a CDU menekültügyi vitájáról. (Spiegel)