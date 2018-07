Már 11 amerikai diplomatát evakuáltak akusztikus támadások miatt Kínából

A The New York Times információ szerint már 11 Kínából evakuált amerikai diplomatát vizsgálnak hangtámadások tünetei miatt. Június elején számoltak be arról, hogy a havannai nagykövetségen történt akusztikus támadáshoz hasonlót szenvedtek el a dél-kínai Kantonban működő amerikai főkonzulátuson dolgozó hivatalnokok. Előbb furcsa, pattogó hangokat hallottak, majd jelentkeztek a tünetek:

fejfájás, szédülés, enyhe agykárosodás, látási és hallási problémák.

A lap szerint a kantoni kirendeltség nyolc munkatársa mellett a sanghaji konzulátusról egy, a pekingi nagykövetségről pedig kettő diplomatát kellett hazaszállítani. Mindannyian orvosi vizsgálaton esnek át az Egyesült Államokban.

Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

Korábban Mike Pompeo külügyminiszter bejelentette: munkacsoportot hozott létre a külföldön történt rejtélyes megbetegedések kivizsgálására. Akkor hangsúlyozta: pontosan nem tudják még, hogy mi okozta a tüneteket. A tárca szerint a hét második felében Pompeo telefonon egyeztetett kínai kollégájával, Vang Jivel, akivel megegyeztek, hogy együttműködnek az akusztikus támadások kivizsgálásában.