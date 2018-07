Az utolsó pillanatban nyert Belgium a nagyszerűen küzdő Japán ellen

július 2., 20:00 BEL 3 2 JPN Gól: Haraguchi (48'), Inui (52'), Vertonghen (69'), Fellaini 73'), Chadli (94') Sárga lap: Shibasaki ('49) Piros lap:

Ki lesz majd a meglehetősen meggyőző brazil válogatott ellenfele a negyeddöntőben? – még nyilván a délutáni meccs hatására, de ez volt az egyik első kérdés, ami felmerült a hétfő esti nyolcaddöntő előtt.

Pedig mindkét csapat saját jogán is megérdemlte a figyelmet, és mint kiderült, a két csapat össze is hozta a világbajnokság egyik legjobb meccsét.

A vébén korábban Belgium stabil játékkal, csoportelsőként ment tovább. Igaz, valóban komoly csapat ellen még nem játszottak a tornán, Panama és Tunézia nem jelentett valódi ellenállást, míg Anglia a B/C-csapatával felállva szemlátomást nem volt annyira csalódott a vereség miatt. Ugyanígy, Japánról se lehetett tudni, pontosan mire is képesek: Kolumbiát ugyan megverték, de ott 87 percen át emberelőnyben voltak, majd jött a Szenegál elleni 2-2, végül pedig rettentő kínos játékkal elért 0-1 Lengyelország ellen, és az óriási szerencsével történő továbbjutás.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A nyolcaddöntő első félideje nagy küzdelmet hozott, jelentős belga főlénnyel, de gól nélkül. A belgák többször is magabiztosan jutottak el a tizenhatos területéig, de ott mindig volt plusz egy japán láb vagy egy nem elég pontos utolsó passz. Igazi gólhelyzetek helyett így inkább gólhelyzet-helyzetekről beszélhetünk.

A 43. percben gólt is majdnem a japánok szereztek, miután egy belőtt labdába beleért Osaka, Courtois pedig átszerencsétlenkedte a labdát a lába alatt. Végül még a gólvonal előtt csípte el, igaz, könnyen lehet, hogy ha be is ment volna, les miatt visszafújják az egészet. Japán mindenesetre szervezett és okos játékkal, helyenként a veszélyesség lehetőségét felvillantó kontrával hozta le a félidőt, míg a belgák igazán közel egyszer sem voltak a gólhoz.

A második félidő azonnal komoly ébresztőpofonnal indult a belgák számára: egy elől eladott labda után kontrázhattak a japánok, a belga védelem pedig közel sem volt a helyzet magaslatán, Vertonghen hibája után Haraguchi szerezhette meg a vezetést Japánnak:

Belgium próbált azonnal reagálni, Hazard nagy kapufát lőtt, de a zavar nem múlt el, az 53. percben pedig jött a második japán gól: Inui bőven a tizenhatosról, ellentmondást nem tűrő módon lőtte ki az alsót:

Pár perccel később Lukaku veszélyeztetett fejjel, az egyik legnagyobb eddigi belga helyzet volt ez, de gól nem született belőle. Martinez próbálta felrázni a belga csapatot, a 65. perc környékén Chadli és Fellaini is beállt (Carrasco és Mertens helyett),

Fotó: LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA/AFP

A 69. percben jött a belga szépítés: a meccsen addig nem túl meggyőző Vertonghen egy égbe fellőtt japán labdába fejelt bele a tizenhatos szélén, és a labda védhetetlenül vágódott a bal felsőbe. Vélhetően még sok vita lesz arról, hogy mennyire volt tudatos a mozdulat, illetve mennyire csak passznak szánta volna a labdát Vertonghen, de ez a lényegen nem változtat: 20 perccel a vége előtt 2-1 lett az állás.

Ekkor már nagyon pörögtek a belgák, a hetvenedik perc környékén De Bruyne tizenhatosról megeresztett lővésébe úgy kellett belevetődnie a védőknek, majd jött a 74. perc, Hazard beadása és Fellaini közeli fejese, és máris 2-2 lett, Belgium negyedóra alatt kétgólos hátrányt dolgozott le.

A második belga gól után mindkét csapat érezhetően megfontoltabb lett, az az őrült rohanás, ami a második félidő első 30 percét jellemezte, kissé odalett. A japánok Honda beküldésével próbáltak meg új lendületet adni a meccsnek, ami egy 84. perces kényszerítőben majdnem össze is jött, szépen kialakított támadás után lőhetett kapura, de nem talált be.

Pár perccel később, a 85 percben a japán kapus, Kawashima védett kettő óriásit: előbb Chadli fejesét kapta ki, majd szinte azonnal Lukaku próbálkozott, de Kawashima ezt is fogta, még az elsőnél is nagyobb bravúrt bemutatva.

Az utolsó percek japán helyzeteket hoztak, Courtois kétszer is védeni kényszerült, de végül épp a japán támadásokat használta ki Belgium: a 94. percben egy villámtámadással kontrázták le a japánokat, és az utolsó pillanatban a másik csere, Chadli talált be, miután Lukaku szándékosan átlépte a labdát.

A világbajnokság egyik legjobb félideje volt a második, a rendkívül szervezetten és okosan játszó japánoknak majdnem összejött a bravúr, és meglepték a jóval esélyesebb Belgiumot. Szórakoztató, látványos, rendkívül sportszerű és drámai meccs volt ez, olyan, amire még sokáig fogunk emlékezni. A nagyot küzdő Belgium pedig rendesen felspanolva futhat majd ki pénteken a Brazília elleni negyeddöntőre.