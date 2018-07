Tűzoltó lett a párizsi Migráns Pókember

A 22 éves Mamoudou Gassama májusban lett világhírű: a menedékkérő megmentette egy a korlátba kapaszkodva a mélység fölött lógó kisgyerek életét.

A Maliból Franciaországba csak pár hónapja érkező férfit azonnal felhívta Hidalgo párizsi polgármester, és találkozott Macron államfővel is, aki állampolgárságot és állást ajánlott neki. A Mashable most arról ír, Gassama megkapta a szükséges kiképzést, és már csatlakozott is a párizsi tűzoltósághoz. A Pompier de Paris ki is tweetelt egy képet az újoncokról, köztük a Migráns Pókemberrel. A megmentett gyerek apja, aki zavaros magyarázatot adott arra, merre járt az eset idején, szeptemberben áll bíróság elé gondatlan veszélyeztetés vádjával.