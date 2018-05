Álomsztori: állampolgárságot és állást is kap a párizsi Migráns Pókember

Egyetlen hirtelen gesztussal szinte az egész életét megoldotta a 22 éves Mamoudou Gassama, Párizs Migráns Pókembere, aki miután séta közben észrevette, hogy egy ház előtt izgatott emberek serege gyűlt össze, a sikoltozó-tapsoló tömeg szeme láttára, a bérház homlokzatán több emelet magasságig felmászva mentette meg egy, a korlátba kapaszkodva a mélység fölött lógó kisgyerek életét.



A Maliból Franciaországba csak pár hónapja érkező férfit azonnal felhívta Hidalgo párizsi polgármester, hogy Macron elnöktől személyes meghívot kapjon az Elysée palotába.



A találkozó már le is zajlott. Gassamának Emmanuel Macron személyesen mondott köszönetet, majd a bátorságáért egy emlékérmet és egy emléklapot adott át neki. De még ezeknél is sokkal értékesebb ajándék, hogy az elnök bejelentette, a hős járókelő jogi státuszát a lehető leghamarabb legalizálják, sőt az elnök utalt arra is, hogy ha kérvényezi, megkaphatja a francia állampolgárságot is. Macron ráadásul állást is kínált neki a párizsi tűzoltóságnál.

A gyerek apját, aki magára hagyta a lakásban, sajtóhírek szerint előzetes letartóztatásba helyezték.

Párizsnak már volt egy Maliból érkezett muszlim migráns hőse, aki szintén az életét kockáztatta másokért és ezért állampolgárságot kapott: a 2015-ös Charlie Hebdo-terrortámadás-sorozat közben Lassana Bathily volt az, aki egy kóser élelmiszerboltban, ahol egy fegyveres terrorista négy vásárlót lőtt agyon, a bátoságával megmentette a zsidó kuncsaftokat. Bathily ekkor már kilenc éve élt Franciaországban és egy éve volt beadott állampolgársági kérelme, aminek a hőstette után azonnal helyt adtak.