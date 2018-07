Elképesztően sunyi meccsen, 11-esekkel verte ki Anglia Kolumbiát

július 3., 20:00 COL 1 1 ENG (3–4) Gól: Kane (büntető) (58'), Mina (93') Sárga lap: Barrios (40'), Arias (52'), Sanchez (54'), Henderson (56'), Falcao (62'), Bacca (64'), Lingard (69') Piros lap:

Tizenegyesekkel dőlt el a Kolumbia-Anglia nyolcaddöntő. Kezdjük a végén:

Az első négy 11-es lövőből senki nem hibázott, Falcao, Kane, Cuadrado, Rashford is belőtte. Aztán a kolumbiai Muriel sem hibázott, de Henderson lövését kivédte Ospina. Uribe viszont a felső lécre lőtte a következő 11-est. Majd Trippier jött, magabiztosan belőtte, ezzel lett 3-3. Bacca 11-esét megfogta Pickford, Dier belőtte, ezzel továbbment Anglia, először nyertek 11-es párbajt világbajnokságon.



Focira a meccsből senki sem emlékezett volna, ha vége van a 91. percben. De nem volt vége, mert jött a 92. perc, Anglia vezetett egy 52. percben befújt 11-essel, Uribe pedig gondolt egyet, és rálőtte:

A vébé gólja lett volna, így a vébé védése lett, Pickford ujjheggyel tolta ki.



De ebből a védésből lett az első kolumbiai szöglet, mire elvégezték, már a 93. percnél jártunk, előre jött a kolumbiai kapus, Osipina is, de ott volt a védő Mina, aki már két gólt szerzett pontrúgás utáni fejesből a világbajnokságon. Nem meglepő, hogy most is ő fejelt, az már igen, hogy az angolok nem figyeltek rá, így az utolsó pillanatban mentette hosszabbításra a meccset.

Hogy előtte mi történt, annak a focihoz nagyon kevés köze volt. Az még bíztató volt, hogy jóval nagyobb tempóban kezdték a meccset, mint délután a svédek és a svájciak. Az angoloknál felépült Dele Alli, a kolumbiai támadások legfontosabb láncszeme, James Rodriguez viszont nem volt játékra alkalmas állapotban, még csak a kispadra sem ült le, a lelátóról szurkolt.

Pekerman nem egy másik támadó játékost állított James helyére, inkább három védekező középpályással óvatoskodott, ennek megfelelően Anglia dominálta a meccs elejét, Kolumbia abban bízott, hogy Quintero valahogy eljutattja gyorsan a labdát Falcaóhoz vagy Cuadradóhoz. Ez nem jött be, teljesen veszélytelenek voltak a kapura a kolumbiaiak.

Az angolok megkapták a lehetőséget, hogy ami ment a csoportmeccseken Tunézia vagy Panama ellen, vagyis pontrúgásokból szerezzenek gólt, azt kipróbálják Kolumbia ellen is. De ez itt kevés volt. Kane-nek volt egy helyzete, Trippier beadását Minát megelőze pár lépésről, de furcsa, elég kifacsart pózban fejelte kapura, fölé ment. Sterling előtt adódott még egy nagy lehetősét, miután egy kolumbiai óriási luftot rúgott, de blokkolták a lövését.

Majd elkezdődött az a sunyiskodás, ami az egyre nézhetetlenebb játék helyett a meccs leghangsúlyosabb eleme lett.

A 38. percben Lerma rúgta fel Kane-t 20 méterre a kaputól, de a szabadrúgás előtt percekig állt a játék, mert a 16-oson belül helyezkedésben Barrios belehomlokozott Henderson mellkasába, aztán összekoccintotta az angol fogsorát a feje búbjával.

Ha az angol nyelve a fog között lett volna, igazán lehetett volna aggódni érte, így inkább nevetséges volt a színészkedés, annyira biztosan nem volt fejelés, mint amennyire Henderson eldobta magát. Visszanézték, a bíró sárgát adott Barriosnak. Két perc után rúghatta el Trippier a szabadon, simán mellé tekerte.

Aztán volt itt minden. Előbb Mina akaszkodott össze Sterlinggel, ez is bohóckodás volt a javából.

Aztán a kolumbiai stáb egyik tagja leütközte a pályáról lejövő Sterlinget, és még neki állt fejebb.

Kolumbia közben a 46. percben találta el először a kaput, Quintero próbálkozása középre ment, simán fogta Pickford. Aztán Allit kellett ápolni egy belépő után a félidő lezárásaként.



A jóiramú kezdésből vég az lett, hogy Bede Mártont idézve, ez volt a legjobb félidő a délutáni svájci-svéd óta.

A második félidőben a bíró hosszas videózás után befújt egy 11-est, amit Kane belőtt, ez volt a hatodik gólja a vébén, a harmadik 11-esből.

Jellemző, hogy a 11-es előtt megpróbálták szétrúgni a 11-es pontot.

Teljesen kicsúszott a bíró kezéből a meccs, szórta a sárgákat, fejberúgták a földön fekvő Falcaót.

A 76. percben szorult be először Anglia, Kolumbia elkezdett a focival foglalkozni. A 81. percben hagyta ki az első igazán nagy helyzetét Kolumbia, Bacca lépett meg egy kontrában, kitette a mellette szaladó Cuadradónak, aki fölé lőtte. Aztán jött a már említett Uribe lövés, aztán az első szöglet, Mina és a hosszabbítás. És azért maradt az alattomosságból is:



A hosszabbítás első része Kolumbiáé volt, az angolokat megfogta az egyenlítés, de a második 15 percben feljöttek. Újabb gól nem született, jöttek a 11-esek, Anglia pedig bejutott a nyolc közé, ahol Svédországgal játszik.