Facebook-adót vezet be Uganda

Egy most életbelépő új ugandai jogszabály alapján minden állampolgárnak napi 200 ugandai shilling, azaz kb. 14 forint adót kell fizetnie, ha közösségi médiát szeretne használni. Az országban többen is a szólásszabadság elleni támadásként értékelik az új adót, ami persze elsősorban a Facebook használóit érintené, mert abból van a legtöbb ott is. De ezen kívül persze fizetni kell az Instagram, a Twitter és a LinkedIn használatáért is.

Az adót a netszolgáltatók szedik be a számlával együtt, és az adatforgalom figyelésével tartanák számon, hány nap után kell beszedni a 200 schillinget.

Jogvédő-szervezetek kérték az ugandai kormányt, hogy vonják vissza az intézkedést, az adó ugyanis éppen az alacsonyabb jövedelmű ugandaiak elől zárná el a közösségi médiát.

Yoweri Museveni, aki Uganda elnöke egészen 1986 óta (1981 és, többször beszélt már arról, hogy mennyire káros az online terjedő pletyka és az álhírek, és hogy ezzel szemben mindenképp fel kell lépnie az államnak. A 2016-os választás idején biztonsági kockázatokra hivatkozva blokkolták az országban a Facebookot és a Twittert is, Museveni győzelme után pedig erre is hivatkozva választási csalásról kezdtek pletykálni az emberek. (Time)