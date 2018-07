Harry Kane félelmetesen hatékony, de nem fogják mutogatni a góljait a világ végéig

Fotó: Matteo Ciambelli/NurPhoto

Nagy esélye van Harry Kane-nek, hogy a vébé gólkirálya legyen. Öt góljával úgy bekezdett már az első két fordulóban, mint 60 éve senki. Bármennyire szeretett volna játszani a harmadik fordulóban, a belgák ellen pihentette Southgate. Szerencséjére a négygólos Lukaku is kihagyta azt a meccset, a szintén négyig jutó Ronaldo pedig játszott ugyan Irán ellen, de kihagyott egy 11-est.

A nyolcaddöntőkben mindhárman játszottak, de csak Kane tudott gólt szerezni, 11-esből.

Így áll most a góllövőlista.

Kane - 6 gól. Átlagosan 45 és fél percenként lő gólt. Lukaku - 4 gól. Átlagosan 59 perc, 45 másodpercenként lő gólt. Cristiano Ronaldo - 4 gól, 90 perces gólátlag. Már kiesett. Dzjuba - 3 gól, 1 gólpassz négy meccsen. 84 perc, 40 másodperces gólátlag. Cserisev - 3 gól, szintén négy meccsen, 79 percenként lő gólt. Mbappé - 3 gól, 4 meccsen. Ő 88 perc 40 másodpercenként szerezt gólt átlagosan. Mina - 3 gól, 3 meccsen. A védő 100 percenként talál be, már kiesett. Diego Costa - 3 gól, 4 meccsen. 106 perc 40 másodperc a gólátlaga. Kiesett. Edison Cavani - 3 gól, 114 perc és 20 másodpercenként lő gólt. Kérdéses a játéka.

A kétgólosok között van a potenciális gólgyárosok közül Hazard, Neymar, Coutinho, Luis Suarez, Griezmann, esetleg Modric. Nekik maximum három meccsünk van arra, hogy behozzák a négygólos hátrányukat Kane-nel szemben. Ehhez kéne az is, hogy Kane nem szerezzen több gólt.

Fotó: MARTIN BERNETTI/AFP

Kane lenne mindössze a második angol, aki világbajnokságon gólkirályi címet tud szerezni. Ez eddig csak Gary Linekernek sikerült, 1986-ban, amikor Maradona ütötte el az angolokat a továbbjutástól a negyeddöntőben. Linekernek öt meccs kellett a hat gólhoz, de egyet sem lőtt büntetőből.

Kane-nek elég volt három meccs, de a hat góljából hármat is 11-esből szerzett.

Persze azt is be kell lőni, mint most Messinél és Ronaldónál is kiderült. Vagy 2010-ben a ghánai Gyannál. Az igazi dráma volt.

Gyan a csoportmeccseken két 11-est is értékesített. Az Uruguay elleni negyeddöntőben, a hosszabbítás utolsó percben 1-1 állásnál Luis Suarez kézzel ütötte ki a gólba tartó labdát. Suárezt kiállították, Gyan harmadik 11-eséhez készülődött a vébén, a 120. percben. Ha belövi, Ghána első afrikai csapatként a legjobb négy közé jutott volna a vébén.

De a lécre vágta, a 11-es párbajban pedig Ghána kikapott.

Az elmúlt negyven évben csak a brazil Ronaldo lőtt több gólt egy vébén hatnál, 2002-ben 8-ig jutott. De úgy, hogy a 11-eseket nem ő lőtte, hanem egyet Rivalo, egyet Ronaldinho. Vagyis



Kane már ezzel a három meccsen szerzett hat góljával gólkirály lett volna az elmúlt 10 világbajnokság közül 9-en.

Hatszor mondjuk társgólkirályként, de van még legalább egy meccse.



Az mondjuk ritka, hogy valaki 11-esből szerez ennyi gólt, ehhez be kellett köszönnie a videóbírózás korszakának, és a rekordmennyiségben megítélt büntetőnek.

A vébék legeredményesebb csatára, a négy világbajnokságon is gólt szerző Miroslav Klose az összesen 16 góljából egyet sem lőtt büntetőből.

Az egy vébén legtöbbször betaláló (1958-ban 13 gólt szerző) Just Fontaine sem lőtt 11-est.

A második legjobb Kocsis Sándornak sem kellett büntető a 11 góljához 1954-ben (az Aranycsapat egyetlen 11-esét Lantos lőtte).



De kik voltak a nagy 11-eslövők?

Eusebio, aki az 1966-os, éppen Angliában rendezett és a házigazdák által megnyert vébén úgy lett gólkirály 9 góllal, hogy abból négyet is 11-esből szerzett. A hat meccsen egyébként csak ellenünk nem talált be.

1978-ban a holland Rensenbrink lőtt még négy 11-es gólt, összesen öt gólig jutott. De a gólkirály nem ő lett, hanem a világbajnoki címet a hollandok legyőzésével megszerző Argentína csatára, Kempes. Az ő hat góljából egy sem volt 11-es.

Három értékesített 11-essel, összesen hat góllal lett társgólkirály a bolgár Sztojcskov 1994-ben (az orosz Szalenko jutott el még akkor hatig, ebből ötöt rúgott Kamerunnak, de csak két 11-es szerzett ő is).

Utolsó statisztika, csak hogy kerek legyen: Kane-hez hasonlóan három 11-est értékesített 1974-ben a döntőt játszó holland csapatból Neeskens is, összesen 5 gólt szerzett, de nála is eredményesebb volt a lengyel Lato. A hét góljából egyet sem rúgott a büntetőpontról.

Az viszont biztos, hogy Kane nem a góljaival könnyeztette meg a világot, hacsak valaki nem leli különös örömét egy bebikázott 11-esben.

Íme az első, amit 210-220 centiről szerzett:

A második, kb. ugyanolyan távolságról:

A harmadikkal és a negyedikkel könnyű dolgunk van, nem kell méricskélni, büntető volt mindkettő, amit egyébként elképeszteőn magabiztosan értékesített.

És az ötödik, a legtávolabbi, legalább 15 méterről, amiről elsőre még ő maga sem tudta, hogy gólt szerzett:

Az utolsó gólról ő maga is azt mondta, hogy az a pályafutása egyik legszerencsésebbje. Amit egyébként 24 passz előzött meg.

Íme mindez mozgóképen:



Az angol csatár helyzetkihasználása az első két meccsén egészen félelmetes volt, hatszor próbálkozott és szerzett öt gólt. Már amennyiben az utolsó, sarkán megpattant labdát egyáltalán lövésként lehet strigulázni.

A nyolcaddöntőben már kissé rontott a hatékonyságán, volt egy közelről, de kifacsart helyzetből megpróbált fejese.

És egy távoli lövés, amit inkább nem mutatunk meg.

És persze a 11-es, amit saját maga harcolt ki, nagyon ügyesen előkészítve, hogy a kolumbiai aztán rámásszon a hátára.

A 11-es párbajban természetesen belőtte a büntetőjét.

A 3+1 11-esből az első kettő tökugyanolyan volt, a bal felsőbe lőtte, a harmadikat középre. A negyediket (a büntetőpárbajban) pedig megint balra, de az alsó sarokba.

Kane a most véget ért idényben elképesztő formát mutatott a Tottenhamben, a bajnokságban 37 meccsen 30 gólt szerzett (egy évvel korábban is 29-et), a Bajnokok Ligájában 7/7-es mutatóval zárt.

Ezek között azért voltak egészen nagyok is, még számára is van élet az ötösön és a 11-es ponton kívül: