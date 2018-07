Angela Merkel lebalkántavazta a Balatont, aztán javítani akart, és majdnem Bajkál-tavat mondott

Néhány óra alatt elfáradnak, mindenféle egészségügyi bajjal szenvednek, közel vannak a 60-hoz vagy már el is múltak, de még mindig fizikai munkát végeznek. Ők az a korosztály, akik most tapasztalják meg, hogy mit is jelent a nyugdíjkorhatár kitolása. Az abcúg.hu riportja.