Úgy tűnik, maga Ivy is eljön Budapestre, a magyar Csengetett, Mylord?-rajongók által, gyűjtésből szervezett találkozóra

1379484 forint.

Itt állt a gyűjtés, amikor telefonon felhívtam Szijj András "Csengetett, Mylord?" rajongót, aki az egyik fő szervezője a nyolcvanasévek-végi, kultikussá vált brit vígjátéksorozat budapesti közönségtalálkozójának.

Szijj elmesélte, hogy az ötlet egy húszezer tagot számláló zárt CSM-rajongói Facebook-csoportban pattant ki, amikor egy tag elmesélte, hogyan szervezett évekkel ezelőtt találkozót a színészekkel Londonban. Nagy volt a felbuzdulás, de aztán, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a lendület elült, mert senki sem értett a profi rendezvényszervezéshez.

Pár igazán lelkes tag ezek után a való életben mégis összeült, és arra jutottak, hogy saját erőből, közösségi finanszírozással meg próbálják valósítani a vicces álmot.

A csoportban megfuttattak egy online kérdőívet arról, hogy hányan lennének hajlandók fizetni és mekkora összeget. Az jött ki, hogy elvben 400-an és 3 millió forintot. Utána felvették a kapcsolatot a színészekkel. Az a kezdetektől fogva világos volt, hogy gázsit nem tudnak fizetni, a tervezett büdzséből optimális esetben is a repülőjegyek, a részvevők ellátása és szállása, illetve a terembérlet jött volna ki.

Elindult az online gyűjtés, ami, mint említettem, jó 1,3 millió forintot hozott be eddig 100 embertől úgy, hogy a minimális befizethető összeg 5000 forint volt. Ám időközben az is kiderült, hogy a rajongók egy része komoly értékű szolgáltatásokkal is hajlandó beszállni: egy ismert budapesti szálloda igazgatója óriási rajongóként coming outolt és elvállalta, hogy ingyen ad 3 napi szállást és egy vacsorát a színészeknek. Egy másik rajongó végig szállítaná a szereplőket a kisbuszával, a repülőtérről a városba, a helyszínek között, majd vissza. Egy rajongó könyvkiadó pedig magára vállalta a színészek megajándékozását.

Ezekkel a természetbeni szolgáltatásokkal együtt Szijj úgy gondolja, hogy 99 százalékos eséllyel meg tudják tartani az eseményt, bár a gyűjtés még a kitűzött 3 milliós cél felénél sem tart. A tervezett időpont szeptember 22-e, az apropó pedig a sorozat elindulásának 30. évfordulója.

Eddig a következő színészek mondták azt, hogy az adott feltételekkel szívesen eljönnének:

Susie Brann (Miss Poppy)

Catherine Rabett (Miss Cissy)

Amanda Bellamy (Rose)

Michael Knowles (Mr. Teddy)

és Jeffrey Holland (James Twelvetrees)



James Twevetrees a bal oldalon látható

Szíjj főszervező irtó izgatott, mert a magyar rajongók körében a három legnépszerűbb karakter Ivy Teasdale, James Twevetrees és a Barbara New által játszott Mabel Wheeler. Mabel alakítója sajnos már nem él, viszont a Jamest alakító Jeffrey Holland állítólag annyira lelkes a magyar fanok szeretetétől, hogy a házassági évfordulóját is itt szeretné ünnepelni, az igazi bombát pedig a 444 dobhatja le:

Az Ivy Teasdale-t alakító Sue Pollard menedzsere szerdán azt üzente, hogy a színésznő állítólag jönni szeretne, ingyen is.



Fontos, hogy a közönségtalálkozóra nem fognak jegyeket árulni, oda csak az mehet be, aki korábban adakozott. A gyűjtésből még 13 nap van hátra.