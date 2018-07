Ungár kimondta: „Édesanyám nem palacsintasütő-fajta”

Nem tudja és nem is tudhatja, hogy miért indítottak fegyelmi eljárást az LMP frakcióvezető-helyettese, Schmuck Erzésbet ellen. De ha azért, mert édesanyjával beszélt, akkor ellene is indíthatnának, mondta Ungár Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában szerda este. Szerinte másról lehet szó. A Magyar Narancs írta meg, hogy Schmuck többször is egyeztetett telefonon a választások előtt Schmidt Máriával, az egyik beszélgetést az LMP-s politikus sofőre is hallotta. Vujity Trvtko kérdésére, hogy milyen gyakran beszél Ungár az anyjával, elmondja-e neki ha sütött palacsintát, a politikus kijelentette:

„Édesanyám nem palacsintasütő-fajta.”

Hozzátette: közeli viszonyban vannak, sokszor beszélnek politikáról, gyakran vitatkoznak. Ungár szerint anyja a magyar politika meghatározó résztvevője a '90-es évek eleje óta, így sok embert ismer, többekkel jó viszonyt is ápol.