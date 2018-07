Magyar Narancs: Fegyelmi eljárás zajlik az LMP-ben, mert a kampányfőnök a kampány alatt Schmidt Máriával egyeztetett

A csütörtökön megjelenő nyomtatott Magyar Narancsban lesz egy hosszabb cikk arról, hogy mi történt az LMP-vel a választást megelőző félévben, illetve a Fidesz és az ellenzéki párt viszonyáról, erről tettek fel egy beharangozót az újság honlapjára. Eszerint a közelmúltban a lap újságírói számos befolyásos LMP-sel beszélgettek, és többek között azt hallották vissza, hogy a pártvezetésnek volt egy része, amely egyeztetett befolyásos fideszesekkel ez idő alatt.

Arról régóta hallani híreszteléseket, hogy vannak a pártban, akik kapcsolatban állnak fideszesekkel, Hadházy Ákos ex-társelnök pedig többször (legutóbb épp ma, a 444-en megjelent interjújában) beszélt arról, hogy az LMP-ben is voltak olyanok, akik például az összefogás kérdésében a Fidesz érdekei szerint cselekedtek.

A lap cikke szerint több beszélgetőtársuk is beszámolt arról, hogy a választásokat megelőző időszakban volt kommunikáció a párt egyes tagjai, illetve fideszes szereplők között. A leggyakrabban felmerült név Schmidt Máriáé volt, és az ő szerepe nem csupán azért merült fel, mert ő Ungár Péter anyja.

Az LMP kampányfőnöke és jelenlegi parlamenti képviselője, Schmuck Erzsébet például régóta jóba van a Dózsa László-ügyet elképesztő eleganciával kezelő Schmidttel, és a pártban már márciusban lehetett hallani arról, hogy Schmuck és Schmidt telefonon egyeztetett egymással. Egy beszélgetést állítólag Schmuck sofőrje is hallott. A lap több forrása szerint is az egyeztetések miatt fegyelmi eljárás is indult Schmuck Erzsébettel szemben, ami nyár végére zárulhat majd le.

Ugyanakkor az egyik forrás szerint azért nem szabad nagy feneket keríteni ennek a dolognak, mert a kampányfőnök Schmuck annyira nem volt képben a párt dolgaival, hogy ha még akart is volna, akkor se nagyon tudott volna ártani a pártnak.