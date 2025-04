Tizenkét amerikai állam beperelte Trumpot a vámok miatt

Tizenkét amerikai állam fogott össze és perelte be Donald Trump kormányát a globális kereskedelmet felforgató vámok miatt a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon, írja a BBC.

A felperesek szerint az elnöknek nem volt joga vámokat kivetni, azokat a kongresszusnak is jóvá kellett volna hagynia. Megkérdőjelezik Trump hivatkozását egy hetvenes évekbeli, a vészhelyzeti hatalomról szóló törvényre.

A Fehér Ház azzal vágott vissza a keresetet jegyző Letitia Jamesnek, New York állam főállamügyészének, hogy boszorkányüldözést folytat Trump ellen.

A múlt héten Kalifornia is pert indított a vámok miatt. A mostani keresetet a demokrata Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, New York, Oregon, Új-Mexikó és Vermont, valamint a republikánus Arizona és Nevada nyújtotta be.

Donald Trump április 2-án jelentette be, hogy 10 százalékos vámot vet ki az Amerikába érkező termékekre, de egyes országokat ennél nagyobb vámmal fenyegetett meg. Kínával szemben 145 százalékos a vám. Az intézkedést 90 napra felfüggesztették.

Trump megnyerhetetlen vámháborúját itt elemeztük.