Ilyen a világon nincs: ahelyett, hogy odaírták volna Pruck Pál nevét az őt ábrázoló falfestményre, inkább lefestették az egészet

Májusban másfél év pereskedés után a bíróság végre kimondta, hogy az 1956-os plakátfotón nem a hihetetlen történeteivel kampányoló Dózsa László, hanem Pruck Pál szerepel. A 2000-ben elhunyt pesti srác lánya perelte a Schmidt Mária vezette közalapítványt, mert azt szerette volna elérni, hogy tüntessék el a Dózsa László nevét a plakátokról, és kérjenek bocsánatot.



A bíróság ítélete szerint a közalapítvány kegyeleti jogot sértett azzal, hogy a fotón Dózsa nevét és adatait tüntette fel, ezért kötelezték az alperest, hogy 15 napon belül magánlevélben fejezze ki a sajnálkozását a felperesnek, és minden – még mindig elérhető – kiadványon cseréljék le Dózsa nevét és adatait Pruckéra, egyúttal a további jogsértéstől is eltiltották a közalapítványt.

De úgy tűnik, hogy Schmidt Mária soha, de soha nem adja fel, még akkor is megtalálja a győzelem útját, amikor a valóság és az igazságszolgáltatás is lemondott arról. Sikerült ugyanis a már amúgy is hibátlan történetet még szebbé tenniük: ahelyett, hogy odaírták volna Pruck Pál nevét az őt ábrázoló falfestményre, inkább lefestették az egészet fehérre.

A Nagy Lajos király úti, Pruck Pált ábrázoló falfestmény evolúciója: balra 2017 áprilisán, középen 2018 februárján, jobbra most. Fotó: olvasóink

Megkerestük a zuglói önkormányzatot, hogy most is ők léptek-e, februárban ugyanis a botrány után a baloldali vezetésű zuglói önkormányzat volt az, ami felszólította a FrankDigitál Médiaügynökséget Dózsa László nevének eltávolítására, mivel a falfestmény egy önkormányzati tulajdonú épület tűzfalán volt, az ügynökség pedig az 56-os emlékév egyik lebonyolítójaként felelt a falfestményért.

Az önkormányzat ezt válaszolta: „A zuglói önkormányzatnak 2018. szeptember 13-ig van szerződése a FrankDigitál Médiaügynökséggel (56-os emlékév lebonyolítója) a fal használatáról. A szerződés lejárta után kellett volna a falat eredeti állapotában – azaz fehérre festve – visszaadni az önkormányzat használatába az ügynökségnek. Az önkormányzat nem kezdeményezte a szerződés módosítását, és nem is kérte az ügynökséget, hogy korábban távolítsa el az egész festményt.”

Az önkormányzat elárulta azt is, hogy semmilyen értesítést nem kapott a festésről, június 21-én vették észre, hogy festik a falat, a munkálatok kezdetéről a 168 Óra is beszámolt.

Tehát ugyan szeptemberig kint maradhatott volna a Pruck Pált ábrázoló festmény, de a felelősei már júniusban eltávolították az egészet, ahelyett, hogy ráírták volna egy 56-os pesti srác nevét, miután kiderült, hogy egy olyasvalakit írtak rá, akinek köze nem volt az egészhez.

Mostantól még egyértelműbb, mi a válasz a kérdésre, amivel Schmidt Máriáék kiplakátolták az országot.