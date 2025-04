Tiborczék verseny nélkül nyerték meg az állami arcfelismerő alkalmazás megbízását

Ahogy azt a 24.hu alapján nemrég megírtuk, Tiborcz-közeli cég arcfelismerő szoftverét használhatják a Digitális Állampolgárság Programban. A Transparency International Magyarország szerzője most azt is kiderítette, hogy a megbízást lényegében verseny nélkül szerzete meg a miniszterelnök vejéhez köthető FaceKom nevű cég.

Egészen pontosan versenynek látszott kezdetben a pályázat, hisz két másik cég is adott ajánlatot, de ők annyira sem vették komolyan, hogy szakmai ajánlatot nyújtsanak be, ezért a jelentkezésüket érvénytelennek minősítették. Ez a két másik cég a Data Center Alliance Kft. és a Kosher Group Zrt. volt. Utóbbi, a Data Center Alliance Kft. egyetlen főt sem foglalkoztat, és honlapja sincsen. Ennél valamivel érdekesebb a Kosher Group Zrt, amelynek semmi köze sincs a szoftverfejlesztéshez, pláne nem az arcfelismeréséhez. Az elmúlt években ők egy ún. kóser energiaitalt dobtak piacra, melyet még tavaly is jövedelmező befektetésként reklámozott a TikTokon Benke Gábor tulajdonos annak ellenére, hogy a vállalkozás időközben felszámolás alá került.

photo_camera Tiborcz István a XII. kerületi polgármesteri hivatal előtt 2025. február 25-én. Fotó: Kovács Bendegúz/444

Az eljárás további részét homály fedi, ugyanis a FaceKom és az Idomsoft között létrejött szerződést az állami ajánlatkérő még nem töltötte fel a közbeszerzési nyilvántartásba – írja a TI a 24.hu-n megjelent cikkben. A dokumentum annak ellenére hiányzik, hogy a felhívás szerint a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokat 2024. október 31-étől 2025. január 31-éig kellett volna ellátnia a FaceKomnak.

A cég jelenleg a Central European Opportunity Magántőkealap tulajdonában van. Ez direktben nem került Tiborcz Istvánhoz, de ugyanoda van bejegyezve, ahol a BDPST Zrt. is működik, és a Válasz Online korábban részletesen írt a Tiborcz-közeliségéről. A 2011-ben alapított techvállalkozás a Covid-járvány idején jött lendületbe, az alapító, Bodnár Zsigmond akkor azzal reklámozta a céget, hogy fejlesztéseik új korszakot nyitnak majd a hazai ügyintézésben. A távoli digitális ügyfélazonosító szoftvert több pénzintézet is elkezdte használni, majd a Digitális Állampolgár alkalmazás és az Ügyfélkapu+ fejlesztéséért felelős Idomsoft is bejelentette, hogy 2025 elején bevezetik a szelfis azonosítást, amivel egyszerűbb lesz regisztrálni az alkalmazásba.

A Transparency International most azt is kiderítette, hogy a FaceKom a dápos tenderrel együtt négy közbeszerzési eljárásban nyert el állami megbízásokat összesen több mint 303 millió forint értékben 2022 óta. Két megbízást húzott be a DÁP-ban is használthoz hasonló videótechnológiás azonosító szolgáltatások nyújtására a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-től 2022-ben és 2023-ban, valamint még egyet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-től szintén 2023-ban. Az utóbbi esetben szintén érvénytelen lett az ellenajánlatot benyújtó Consroll Kft. pályázata. Az első NISZ-féle tenderen pedig egyedül indult a FaceKom. Tehát kemény versennyel ezeken az eljárásokban sem kellett szembenéznie.