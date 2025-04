Uniós vizsgálat indult az MCC brüsszeli irodájának ügyében

photo_camera

Orbán Balázs, az MCC igazgatótanácsának elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képzési központjának The War Against the Past: Fighting for Our History (Háború a múlt ellen: harcolni a történelmünkért) című konferenciáján Brüsszelben 2024. október 16-án.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA