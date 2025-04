A pozsonyi kormánytöbbség elfogadta a civilszervezeteket vegzáló „orosz törvényt”

Az pozsonyi parlament kormánypárti többsége elfogadta a civil szervezetekről szóló törvény módosítását, az ellenzéki képviselők nem vettek részt a szavazás, mert szerintük

az orosz mintára készült jogszabály „korlátozza a a civil társadalom működését, és sok szervezet munkáját ellehetetleníti.”

A Szlovák Nemzeti Párt tavaly tavasszal benyújtott tervezetét teljesen átírták, írja az ÚjSzó,

sok képviselő szerint azt sem lehet tudni, hogy pontosan mit fogadott el a parlament, mivel a szavazás napján is hosszú módosítót nyújtott be az alkotmánybizottság elnöke, amit bár felolvasott, de senki sem magyarázta el részletesen, miben tér el az eredeti tervezettől.

Az eredeti, első beterjesztés azt írta volna elő, hogy a külföldről támogatott civil szervezetek a bevételeik bevallása után kötelezően nevet is változtassanak úgy, hogy az tartalmazza a „külföldről támogatott civil szervezet” kifejezést. Miután az Európai Unió több szerve is jelezte ennek jogellenességét, a szlovák kormánykoalíció elállt ettől, helyette a szervezeteket arra kötelezték volna, hogy negyedévente számoljanak be arról, hogy hogyan milyen módon befolyásolták a szlovákiai közszereplőket. Az Újszó szerint az végső, elfogadott szövegből kikerült a civil szervezetek lobbistaként való megnevezése, illetve az a fenyegetés, ami szerint a beszámolót nem közlőket megszüntethetik a hatóságok.