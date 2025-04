Elon Musk és a pénzügyminiszter a Fehér Ház folyosóján ordibáltak egymással annyira, hogy szét kellett választani őket

Elon Musk és Scott Bessent pénzügyminiszter a múlt héten heves szóváltásba keveredtek a Fehér Házban, Trump elnök és más tisztviselők hallótávolságában – számolt be több szemtanú is az Axiosnak. „Két milliárdos, középkorú férfi, akik azt hitték, hogy a Nyugati Szárny folyosóján van birkozó meccsük” – mondta az egyik szemtanú a múlt csütörtöki vitáról.

Bessent és Musk vitája most az adóhivatal (IRS) körül alakult ki, egészen konkrétan azon vesztek össze, hogy ki vezesse az állami hivatalt. Erről már múlt héten is írtak az újságok, de arról, hogy ez kis híján verekedésbe torkollt, most szerzett tudomást az Axios. „Az Ovális Irodában nem fajult tettlegességig, de az elnök látta, majd a folyosón folytatták, ott ismét egymásnak estek” – mondta egy szemtanú. Mindez akkor történt, amikor Georga Meloni volt a vendég a Fehér Házban, ő is hallhatta a kiabálást.

photo_camera Elon Musk a marylandi Oxon Hillben megrendezett CPAC-en 2025. február 20-án. Fotó: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Amikor a szóváltásról kérdezték, Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy korábbi nyilatkozatára hivatkozott, miszerint „nem titok, hogy Trump elnök rendkívül szenvedélyes emberekből álló csapatot hozott össze az országot érintő kérdések megoldására. A nézeteltérések minden egészséges szakpolitikai folyamat részei”. Musk és Bessent képviselői nem kívánták kommentálni az esetet.

Musk már korábban is több magas rangú tisztviselővel került összetűzésbe, például Marco Rubio külügyminiszterrel, Sean Duffy közlekedési miniszterrel és Peter Navarro kereskedelmi tanácsadóval is. „A legtöbben azt gondolják, a DOGE jó, de Elon húzásai már egy kicsit túlzások” – mondta egy másik kormányzati tisztviselő.

photo_camera Scott Bessent a Nemzeti Konzervatív Konferencia nevű rendezvényen tavaly júliusban. Fotó: DOMINIC GWINN/Middle East Images via AFP

Musk és Bessent viszonya már az elején döcögősen indult. Musk erősen lobbizott Howard Lutnick pénzügyminiszteri kinevezéséért, de Trump végül Bessentet választotta, Lutnick pedig a kereskedelmi tárcát kapta meg. Aztán a Pénzügyminisztérium egyes kinevezésein is összekülönböztek, Musk ezeket a területeket is kontrollálni akarta. Egy Bessenthez közel álló forrás szerint: „Scott nagyon szelíd, de neki is vannak határai, és tud üvölteni is.” Hozzátette: „Scott ki nem állhatja Muskot.

A legutóbbi konfliktus Musk és Bessent között április 16-án kezdődött, amikor Trump Musk emberét, Gary Shapley-t nevezte ki az IRS ideiglenes vezetőjévé, miközben Bessent a helyettesét, Michael Faulkendert szerette volna a posztra. Bessent Trumpnál lobbizott Faulkender kinevezéséért, és dühös volt, hogy Musk a háta mögött intézkedett. Másnap azonban Bessenté lett az utolsó szó, amikor a Times megírta, hogy Shapley távozik, és Faulkender kerül a helyére. A Fehér Házban most sokan találgatják, ki lép majd következőként. „Scott nyerte ezt a kört” – mondta egy forrás az Axiosnak. „De nem szeretnék olyan ellenséget, mint Musk.”