Egyes MI-cégeknél magukat mesterséges intelligenciának tettető emberek dolgoznak

A Guardianben az „Óz, a csodák csodája”-technikáról jelent meg véleménycikk, ami szerint egyes techcégek az alábbi csalással operálnak:

Minimálbérért felvesznek embereket, akik magukat embernek tettető robotnak tettetik magukat.

Erre befektetői tőkét gyűjtenek.

És várnak, hogy valaki tényleg kifejlessze az MI-t.



Eszerint több cég úgy adja el magát, mintha már meg lenne nekik a legújabb technológia, de igazából csak olcsó munkaerővel csapják be a külvilágot. Az is kiderült, hogy sok applikációnál emberi fejlesztők is rálátnak magánlevelekre, mondván, „fel kell készíteniük” az AI-t a gépi tanulásra, de igazából nem csak programozási feladatokról van szó: a techcégek nagy része sokkal több humán erőforrást használ a normál működésnél, mint amit bevall.

A Bloomberg két éve írta meg, hogy az X.ai és a Clara naptári szolgáltatásoknál az MI-re előfizetőknek betanított munkások napi 12 órán át válaszolgattak csetbotként, és a monoton munkát végzők azt várták, mikor veszi már el a munkájukat egy robot. Az Amazon Mechanical Turk-ön alapuló recept appját is alulfizetett emberi munkások írták át a háttérben. Gregory Koberger, a ReadMe alapítója a Wall Street Journek azt mondta: „Gyarkolatilag a mesterséges intelligenciát imitálják emberi lényekkel.”

