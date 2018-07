Figyelem, Facebookon érkezhet Cristiano Ronaldo valóságshowja

A Variety értesülései szerint a Facebook saját reality gyártásáról tárgyal a focistával. A 13 epizódosra tervezett műsorban nemcsak a pályán lehet majd követni Ronaldo karrierét, hanem megmutatja magánéletét is - teszi mindezt 10 millió dolláros díjazásért. A lap azt is tudni vélni, hogy a projektben valamilyen formában részt vesz majd Tom Brady amerikaifoci-sztár. Ez annyira nem meglepő, tekintve, hogy egy olyan cég, a Religion of Sports gyártaná a műsort, melynek Brady az egyik alapítója. A reality formátuma állítólag hasonló lesz, mint a szintén a Facebookon futó, Bradyről szóló Tom vs Time. A Variety értesüléseit egyik érintett fél sem kívánta kommentálni.

Fotó: Raddad Jebarah/NurPhoto