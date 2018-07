Rákkal operálták Elvis Costellót

Rákbetegsége miatt lemondta pénteken európai turnéját Elvis Costello. A zenész egy "nagyon agresszív" tumor eltávolítása után lábadozik.



A brit énekes-dalszerzőn májusban hajtották végre a műtétet, akkor még úgy döntött, folytatja júniusban a koncertkörutat.

A turné lemondását bejelentő közleményben kifejtette, hogy lelkileg készen állt a turnéra. "De most el kell fogadnom, hogy tovább tart visszaszerezni az erőmet, mint azt reméltem" - közölte a 63 éves Costello.

A zenészt hat hete felhívta fel a specialistája és azt mondta: "El kellene kezdened lottózni". Az orvos szerint ritkán látni ilyen kicsi, de ennyire agresszív daganatot, amely egyetlen operációval eltávolítható.

Fotó: Cindy Ord/AFP

Costello rövid pihenés után teljes elánnal vetette bele magát nyári turnéjába, ám az első európai állomások után megállapította, hogy hosszabb időre lesz szüksége a teljes gyógyuláshoz.

A turnét ezért megszakítják, ami összesen hat európai helyszínt érint. Elvis Costello péntek este Manchesterben, július 8-án a horvátországi Pulában, 9-én az ausztriai Grazban, július 11-én Bécsben lépett volna fel.

Elvis Costello az 1970-es évek punk és new wave zenészei közül emelkedett befolyásos művésszé. Olyan számok tették ismertté, mint az Oliver's Army, a Shipbuilding és az I Can't Stand Up For Falling Down. Az évek során olyan zenészekkel működött együtt, mint Paul McCartney, a Green Day és Burt Bacharach. 2003-ban Oscar-díjra jelölték a Hideghegy című filmben megszólaló The Scarlet Tide című dalért.

Harmincegyedik stúdióalbuma a tervek szerint októberben jelenik meg. Elvis Costello eddig csupán egy alkalommal, 2014-ben lépett fel Budapesten. (MTI, Guardian)