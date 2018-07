Anglia nézőkínzó meccsen verte ki a teljesen fogalmatlan svédeket

július 7., 16:00 SWE 0 2 ENG Gól: Maguire (30'), Alli (59') Sárga lap: Maguire (86'), Guidetti (86') Piros lap:

Anglia nagyon simán, a vártnál sokkal simábban jutott be a legjobb négy közé miután 2-0-ra legyőzte Svédországot Szamarában. A meccs gyakorlatilag nézhetetlen volt, de erről kevésbé a győztes angolok, inkább a svédek tehetnek, akik hátrányban is alig tudtak odaérni az ellenfél kapuja elé. Anglia az 1990-es olaszországi vébé óta először jutott be a legjobb négy közé.



Az angolok a Kolumbia ellen 11-esekkel győztes csapattal, 3-5-2-ben álltak fel, a svédek viszont két helyen is változtattak: jobbhátvéd poszton Krafth került be a sérült Lustig helyére, a középpálya közepén pedig Svenssont a rutinos Sebastian Larsson váltotta, de természetesen a bevált 4-4-2-es formáció nem változott.

Az első perctől hihetetlen bágyadtság uralkodott a játékosokon, az első félórában gyakorlatilag semmi nem történt. Inkább az angolok birtokolták a labdát, de helyzetnek közelébe sem jutottak. Az első lehetőségnek nevezhető támadás a 19. percben futott a svéd térfélén: Sterling vezette rá a védőkre a labdát, szépen készítette le Kane-nek, aki 17-ről a jobb sarok mellé lőtt.

Sterling és Kane küzdenek a svéd védők között Fotó: Ramil Sitdikov/Sputnik

Két perccel később Young veszélyes beadását kellett Granqvistnak kifejelnie, aztán a 26. percben Krafth indításával Berg saját térfeléről indult, de a partjelző tévesen megállította leshelyzet miatt.



Mindent elmond a meccs első szakaszáról, hogy két alkalommal is előfordult, hogy a 16-osig elért angol támadás egy Pickfordnak hazaadott labdával ért véget.

A 30. percben aztán a semmiből vezetést szerzett Anglia: Sterling szögletét Forsberg mellől Maguire 10 méterről a kapu jobb oldalába fejelte. Ez volt a védő első válogatott gólja.

A klasszikus futballközhely szerint egy gól jót tesz a meccsnek, de ezen a meccsen a gól sem segített, mert a svédek képtelenek voltak ritmust váltani és helyzetbe kerülni, az egész első félidőben egyszer sem sikerült kapura lőniük.

Mindent elmond az első 45 percről, hogy a legtisztább helyzetről is hamar kiderült, hogy lesben fogant - Sterling lőtt a kapusba a 44. percben. Sterlingnek egy perccel később is volt még egy lehetősége, de Olssen kapus elpaskolta előle a labdát, második próbálkozást pedig a védők blokkolták.

A második félidő nagy svéd lehetőséggel kezdődött: Augustinsson beadását Berg fejelte kapura, de Pickford nagyon nagyot védett. Teljesen alkalomszerűen jutottak csak el a svédek a kapuig, Toivonen feltűnően lassú volt, Forsberg pedig gyakorlatilag láthatatlan.

Aztán hirtelen elment a meccs: az 59. percben Trippier tett vissza egy labdát Lingaardnak, aki egyből beívelt, Alli pedig a védők mögül 4 méterről a kapuba fejelt.

A gól után szinte azonnal volt egy nagy svéd lehetőség: a 61. percben Toivonen Berg Claesson akció végén a középpályás belsőzött a jobb alsó felé, de Pickford jobb kézzel hárított, de a svédek ezután képtelenek voltak akár csak percekre is nyomás alá helyezni az angolokat.

Minden hiányzott a svédek játékából ahhoz, hogy legalább el lehessen hinni, hogy képesek gólt szerezni. Amikor pedig valami mégis összejött, Pickford mindig hárított: a 71. percben Larsson beadásából Berg fordult kapura, de az angol kapus fölétolta a labdát.

Pickford védi Berg lövését Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Hiába jött be Olsson, Guidetti és Jansson is, egyetlen pillanatra sem forgott veszélyben az angol továbbjutás. Az utolsó percben még Granqvist kiharcolt egy szabadrúgást, de Augustinsson méterekkel fölélbombázott.

Anglia nem játszott nagyot, nem játszott valójában sehogy, de ez ellen a svéd csapat ellen két tökéletes beadás és fejes is bőven elég volt. Ritkán lát az ember ennyire fogalmatlan csapatot egy vébé-negyeddöntőben.

Gareth Southgate csapata szerdán a második elődöntőben a ma esti Horvátország-Oroszország negyeddöntő győztesével találkozik a moszkvai Luzsnyikiben.