Két hónap alatt több mint 70 millió kamu fiókot törölt a Twitter

Az utóbbi időben a vállalat úgy felpörgette a kamu felhasználók elleni küzdelmet, hogy a naponta törölt fiókok száma már elérte az 1 milliót. A Twitter a Washington Postnak azt mondta, hogy a gyanús fiókok irtása október óta gyorsult fel, amikor a cégnek kongresszusi nyomásra be kellett vallania, hogy az oroszok tömegesen használtak hamis fiókokat, hogy beavatkozzanak a 2016-os elnökválasztásba.

Májusban és júniusban több mint 70 ezer gyanús fiókot töröltek, de azt ígérik ugyanilyen tempóval folytatják júliusban is. Egy forrás a lapnak arról is beszélt, hogy a takarításnak ahhoz is köze lehet, hogy az elmúlt negyedévben különösen sok valódi felhasználót vesztett a cég. A trollok törlésén túl növelni akarják az igazi felhasználók biztonságérzetét is.