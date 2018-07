Az elektromosság segítségével repkedhetnek óriási távolságokra egyes pókfajták

Elképzelhető, hogy egyes pókfélék sokkal fifikásabb módon tudnak "repülni", mint eddig hittük.

Egy friss kutatás szerint a légkör elektromosságát használhatják ki, amikor a pókfonál segítségével a levegőbe emelkednek, és óriási távolságokat tesznek meg.

Az, hogy a pókok repülnek, régóta tudott volt, már az 1500-as években foglalkozott ezzel a jelenséggel a természettudomány. Érdekes, hogy már akkoriban is gondoltak arra, hogy valahogyan kihasználják a levegő elektromos töltését, de aztán győzött a szél mellett szóló érv: a pókfonálba belekap a szellő vagy a szél, és az ezen csüngő pók tulajdonképpen a léggömbhöz hasonlóan utazik a levegőben.

Egy friss kutatás azonban inkább azt az elméletet erősíti meg, hogy a pókok a légkör elektrosztatikusságát használják ki, amikor a pókfonálba kapaszkodva repkednek.

Ez logikus is lehet, hiszen a légkör és a Föld töltöttsége ellentétes, többek között a villámlás is erre vezethető vissza: míg a talaj negatív, a légkör pozitív töltöttségű, a közöttük fennálló feszültség mozgási energiaként is megjelenhet.

A pók fonala ugyanis negatív töltöttségű, így amikor az állat kitolja magából, a könnyű fonál elkezd az ég felé törni. Minél magasabbra jut, annál erősebb a vonzás, így órási távolságok megtételére is képessé teheti a pókfonál előállításáért felelős gazdáját.

A kísérletek során azt is megfigyelték, hogy a vitorláspókfélék (Linyphiidae) képesek érzékelni az elektromos mező létrejöttét, és erre úgy reagálnak, hogy magas pontokat keresnek, és elkezdenek fonalat lőni magukból.

A szél szerepe tovább sem zárható ki, de ez az elmélet azt feltételezi, hogy szélcsendben is működhet a módszer. Attól azonban nem kell tartani, hogy tarantula méretű állatok érkeznek így a nyakunkba: nyilván csak a fonalat használó, kisebb méretű fajok esetében fordul elő a jelenség.

Az erről szóló kutatást bemutató tanulmány a Current Biology szaklapban jelent meg, a kutatást Erica Morley vezette, aki a brit bristoli egyetem kutatója. (Huffington Post/A címlapképen egy háromszöges vitorlapók látható)