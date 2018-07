Musk minitengeralattjáró építésével szállna be a thai gyerekek mentésébe

Hát ez hogy ment be? Egy szöglet után Vida lágyan fejelt a kapu felé, a labda két méterrel előtte lepattant, és mintha a frissen becserélt Ćorluka lábát érintve becsorgott a bal alsó sarokba. Hivatalosan is neki adták. Update két perccel későbbről: most meg Vidát írják gólszerzőnek.