A német belügy betiltott egy török motoros bandát

Fotó: BORIS ROESSLER/dpa Picture-Alliance/AFP

Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter betiltotta az Osmanen Germania nevű török nacionalista motoros bandát, és elrendelte, hogy a szervezet hagyjon fel minden tevékenységével.



„A szervezet súlyos fenyegetést jelent az személyes szabadságjogokra és a lakosságra általában” - közölte a minisztérium. A szervezet betiltását a tárca az egyesülési törvény előírásaival indokolja, szerintük az Osmanen Germania célja és tevékenysége büntetőtörvénykönyvbe ütközik. A miniszteri rendelet az Osmanen Germania összes tagszervezetére is vonatkozik, 16 helyi szervezetük van.

Kedd reggel a banda több tagjánál tartottak házkutatást Rajna-vidék-Pfalz, Baden-Württemberg és Hessen tartományokban, valamint Bajorországban. „Aki elutasítja a jogállamiságot, az ne számítson tőlünk semmilyen megértésre” - közölte Seehofer.

A minisztérium szerint egy március közepén elindított nyomozás tárta fel azokat a jogsértéseket, amelyek alapján be lehet tiltani az Osmanen Germaniát. A hatóságok szerint az Osmamen Germania tagjai több támadásért is felelősek, amelyeket baloldali törökök, Recep Tayyip Erdogan török elnök bírálói ellen követtek el. Az Osmanen Germaniát az Erdogan vezette török kormánypárt, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) is támogatja. 2015-ös alakulása óta az Osmanen Germania volt az egyik leggyorsabban gyarapodó banda Németországban. (MTI/DW)