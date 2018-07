Rokonai harcolnak a szarintámadásokat elkövető japán szekta alapítójának hamvaiért

Pénteken felakasztották egy japán börtönben Aszahara Sokót, az Aum Sinrikjo (Legfőbb Igazság) világvége hívő szekta alapítóját és több segítőjét. A férfit 2004-ben ítélték halálra amiért szektája a kilencvenes években két szaringázas támadást is elkövetett Japánban,és a támadásokban 21 ember halt meg és ezrek szenvedtek vegyi fegyveres támadás okozta sérüléseket.

Aszahara Sokó 1990-ben Fotó: JIJI PRESS/AFP

Aszahara hamvait jelenleg abban a tokiói börtönben őrzik, ahol végrehajtották a halálkos ítéletet, de a japán hatóságok attól tartanak, hogy a Aum Sinrikjo megmaradt hívői megpróbálják majd ellopni a hamvakat. A szektának két utódszervezete van Japánban, és elvileg mindkettő bocsánatot kért a terrortámadások áldozataitól, és megtagadták Aszahara tanításait, a japán belbiztonság szerint azonban mindkét csoportban a mai napig vannak olyanok, akik Aszaharát követik, és a hamvakat arra akarják felhasználni, hogy bosszút állva az alapító haláláért újabb terrortámadásokat kövessenek el.

A hamvakért jelentkezett Aszahara felesége és 3 lánya, akik az egyik utódszekta tagjai, és sokáig úgy volt, hogy ők kapják a maradványokat, most azonban jelentkezett értük a szektaalapító 4. lánya is, aki már kilépett az utódszektából is, és megszakította a kapcsolatot a családjával. Ő azt mondja, apja végakarata volt, hogy ő kapja a hamvakat. A család többi része ezt lényegében nem is vitatja, csak azt mondják, Aszahara mentális egészsége annyira leromlott élete végére, hogy akkoriban adott utasításait már nem szabad komolyan venni.

Aszahara, valódi nevén Macumoto Csizuo 1987-ben alapította a buddhizmust és a hinduizmust apokaliptikus víziókkal és jógagyakorlatokkal vegyítő szektát. A csoport tagjainak száma rohamos gyorsasággal növekedett, sikerrel nyerte meg a modern kortól megcsömörlött fiatalokat. Az 1990-es japán parlamenti választásokon 25 hívő indult, de egyikük sem jutott be a képviselőházba, ami feldühítette a szektavezért, aki a kormányt okolta ezért. A japán hírszerzés szerint a szekta ekkor kezdett vegyi fegyvereket felhalmozni. (Guardian)