Ha nem leszünk elég éberek, mindjárt ránkszabadulhat egy új szuperbaktérium

Ha nem leszünk elég éberek, szuperbaktériummá alakulhat egy kevéssé ismert, nemi úton terjedő, az egyszerűség kedvéért MG-nek nevezett Mycoplasma genitalium nevű baktérium. A Brit Nemi Egészség és HIV Szövetség (BASHH) szakértői szerint az MG, ami gyakran tünetmentes, de szerencsétlen esetben akár meddőséget is okozó medencegyulladást okozhat a nőknek, könnyen szuperbaktériummá válhat, mert gyakran kezelik félre, így rezisztenssé válhat az antibiotikumokra.

Az MG terjedését óvszerhasználattal lehet megelőzni, mert nemi úton terjed.

A BASHH szerint ugyan nemrég tesztet is kifejlesztettek a kimutatására, de ez egyelőre nem érhető el minden kórházban.

A kezelését viszont megnehezíti, hogy a baktérium egyre reziszetnsebbé válik az antibiotikumokra. A Macrolide-típusú antibiotikumok globálisan is egyre kevésbé hatékonyak az MG ellen, Nagy-Britanniában már 40 százalék körüli azon MG-fertőzések aránya, amit ezekkel az antibiotikumokkal nem tudtak kezelni.

A BASHH szerint ezért ideje megismertetni a közvéleményt is az MG-vel, mielőtt még tényleg kezelhetetlen szuperbaktériummá válna. A leghatékonyabb módszer a megelőzés, vagyis a védekezés. Ezen túl fontosnak tartják, hogy az orvosok megfelelő teszteket használva diagnosztizálják a betegséget, amit aztán gondosan kezeljenek is, meggyőződve róla, hogy a fertőzött már nem csupán tünet, hanem baktériummentes is, hogy ne fertőzhessen meg másokat. (Via BBC)